نشست هماندیشی رییس و اعضای هیئت رئیسه ووشو استان یزد با رؤسای هیئتهای شهرستانی در محل خانه ووشو استان برگزار شد.
در این نشست، سیدحسن خبیری رییس هیئت ووشو استان با اشاره به اهمیت نقش شهرستانها در توسعه ورزش ووشو، خواستار پویایی و فعالیت بیشتر هیئتهای شهرستانی شد و گفت: ظرفیتهای خوبی در سطح استان و بهویژه شهرستانها وجود دارد که باید با برنامهریزی دقیق و آموزش هدفمند از آنها بهره گرفت.
خبیری با اشاره به کسب دو مدال ارزشمند توسط مهاطالبی تالوکار استان در المپیاد ورزشی کشور افزود: این موفقیتها نشاندهنده پتانسیل بالای ووشوکاران یزدی است و باید با تقویت زیرساختهای آموزشی و حمایتی، مسیر قهرمانپروری را در سراسر استان هموارتر کنیم.
رییس هیئت ووشو استان در ادامه بر اهمیت همافزایی و تعامل میان هیئتهای شهرستانی تأکید کرد و گفت: توسعه ووشو تنها با همکاری و همدلی ممکن است. هرجا نیاز به حمایت باشد، هیئت استان در کنار شهرستانها خواهد بود.
خبیری ضمن تقدیر از تلاش مربیان، داوران و مدیران هیئتهای شهرستانی ووشو خاطرنشان کرد: هدف ما تربیت نسل تازهای از قهرمانان و گسترش روحیه پهلوانی در میان نوجوانان و جوانان است؛ چرا که ووشو تنها یک ورزش رزمی نیست، بلکه مکتبی برای پرورش اخلاق، انضباط و احترام است.
در پایان این نشست، حاضران ضمن ارایه گزارش عملکردشان، به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه کمی و کیفی فعالیتهای ووشو در شهرستانها پرداختند.
