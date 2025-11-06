باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسئولان نظامی در ناتو به رسانههای غربی اعلام کردند که لهستان و رومانی سیستم تسلیحاتی جدیدی برای دفاع در برابر پهپادهای روسی مستقر میکنند.
براساس گزارشها، سیستم آمریکایی میروبس به دلیل اندازه کوچک خود قابل نصب در بخش عقب یک وانت متوسط است و با استفاده از هوش مصنوعی قادر به شناسایی پهپادها و دنبال کردن آنها از طریق ماهوارهها و ارتباطات الکترونیکی مختلشده است.
علاوه بر لهستان و رومانی، دانمارک نیز از سیستم میروبس استفاده خواهد کرد و این اقدام بخشی از تقویت تدابیر دفاعی در جناح شرقی ناتو به شمار میرود.
مسئولان افزودند که هدف، تجهیز مرزها با روسیه بهطور کامل است. مارک روته، دبیرکل ناتو امروز پنجشنبه از کشورهای عضو خواست تا برای مواجههای طولانیمدت با روسیه آماده شوند.
سخنگوی ریاستجمهوری روسیه (کرملین)، دمیتری پسکوف، در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو گفت: «مشکل ناتو و رهبر آن دقیقاً همین است: از یک سو ادعا میکنند که به روسیه گوش نمیدهند و از سوی دیگر ادعا میکنند که آن را نمیفهمند. سعی کنید گوش دهید، خواهید فهمید.»
کرملین تأکید کرد که روسیه هیچ تهدیدی برای کسی ایجاد نمیکند، اما اقداماتی که ممکن است به منافعش آسیب برساند را نادیده نخواهد گرفت.
منبع: اسپوتنیک