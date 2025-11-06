منابع آگاه می‌گویند دولت ترامپ فعلاً قصد حمله به ونزوئلا را ندارد، اما هم‌زمان در پی کسب مجوز حقوقی برای انجام حملات زمینی بدون تأیید کنگره است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات دولت دونالد ترامپ ادعا می‌کنند که واشنگتن در حال حاضر قصد حمله به خاک ونزوئلا را نداشته و توجیه قانونی برای این حملات را نیز ندارد. این را منابعی گزارش داده‌اند که می‌گویند از محتوای جلسه توجیهی «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا آگاه هستند. 

گفته شده در این جلسه «پیت هگست» وزیر دفاع و یک مقام از دفتر مشاوره حقوقی کاخ سفید نیز حضور داشته‌اند.

به گفته چهار منبع، در جلسه‌ای محرمانه به قانون‌گذاران آمریکایی اطلاع داده شد که نظر حقوقی دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا اجازه انجام حمله در داخل خاک ونزوئلا یا هیچ منطقه دیگری را نمی‌دهد.

به ادعای منابع آگاه، کارزار نظامی آمریکا علیه قایق‌های ونزوئلایی در کارائیب شامل اهداف زمینی نخواهد شد.اما یک مقام آمریکایی گفت دولت ترامپ در حال درخواست رای حقوقی جداگانه‌ای از وزارت دادگستری است تا بتواند برای حمله به اهداف زمینی، بدون نیاز به مجوز کنگره، توجیه قانونی داشته باشد. به بیان دیگر، دولت ترامپ دنبال راه قانونی‌ای است تا بتواند بدون تأیید کنگره به خاک ونزوئلا حمله کند. با این حال، هنوز هیچ تصمیمی برای انجام حمله در داخل ونزوئلا گرفته نشده است.

آمریکا در هفته‌های اخیر، بسیاری از دارایی‌های نظامی خود را به منطقه کارائیب منتقل کرده است. همین امر سوالاتی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه آمریکا قصد حمله به خاک ونزوئلا را دارد. در همین حال، دو منبع در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان مدعی شدند که دارایی‌های نظامی آمریکا فقط برای «مبارزه با مواد مخدر» به آن جا منتقل می‌شود.

ارتش آمریکا از ماه سپتامبر تاکنون ۱۶ حمله علیه قایق‌ها در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده است که منجر به کشته شدن حداقل ۶۷ نفر شده است. بسیاری از این افراد غیرنظامی و ماهیگیر بودند. واشنگتن ادعا می‌کند این حملات را با هدف مبارزه با مواد مخدر انجام داده است. با این حال، کارشناسان می‌گویند ونزوئلا از مسیر‌های اصلی تولید و جا به جایی مواد مخدر محسوب نمی‌شود و همین امر قصد واقعی دولت ترامپ در این زمینه را زیر سوال می‌برد.

