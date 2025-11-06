به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛راضیه پودات - سردار هدایت‌الله امیری، جانشین سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان، در آیین یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب با گرامیداشت هفته دانش‌آموز و هفته بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت تبیین رشادت‌های شهیدان نوجوان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: این یادواره با هدف معرفی شهدا به نسل جدید و ترویج ارزش‌های ایثار، مقاومت و شهادت برگزار شده است تا یاد و نام قهرمانان نوجوان در ذهن دانش‌آموزان ماندگار بماند.

سردار امیری با اشاره به نقش دانش‌آموزان شهید میناب در دوران دفاع مقدس افزود: شهدای دانش‌آموز این شهرستان در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ و در مناطق قلاویزان، جنوب و غرب کشور به شهادت رسیدند؛ آنان نماد ایمان، شجاعت و غیرت نسل نوجوان ایران اسلامی هستند که در دفاع از خاک وطن نقش‌آفرینی کردند.

وی نقش تربیتی بسیج دانش‌آموزی را در تربیت نسل انقلابی بسیار مهم دانست و گفت: دانش‌آموزان امروز دشمن را به‌خوبی شناخته‌اند و باید با هوشیاری، این شناخت و بصیرت را حفظ و تقویت کنند تا بتوانند در مسیر پیشرفت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.

در این مراسم که با حضور دکتر علی بلادر، رئیس دادگستری میناب، امام‌جمعه میناب، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، فرمانده سپاه ناحیه میناب، خانواده‌های معظم شهدا، معاون فرماندار ویژه و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، برنامه‌هایی فرهنگی از جمله اجرای سرود، مداحی، خاطره‌گویی و نمایش‌های موضوعی برگزار شد.

در پایان این آیین، از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان فرهنگی با اهدا لوح سپاس و هدایا تجلیل به‌عمل آمد.