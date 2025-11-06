فرستاده ویژه آمریکا از آغاز روند خلع سلاح حماس با نظارت بین‌المللی خبر داد و اعلام کرد که به‌زودی کشوری تازه به توافقات ابراهیم خواهد پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در اظهاراتی ادعا کرد که امیدوار است حماس به وعده خود برای خلع سلاح عمل کند، همچنین روند تحویل تسلیحات ممکن است به حضور نیرو‌های بین‌المللی نیاز داشته باشد.

او افزود که مسئله مبارزان حماس در رفح، آزمونی برای مسیر خلع سلاح خواهد بود.

ویتکاف همچنین اعلام کرد که طرح توسعه غزه که آمریکا ارائه کرده «عالی و بهتر از هر برنامه قبلی» است و از گروه‌های بین‌المللی خواسته شده است تا به روند نهایی خلع سلاح کمک کنند».

او از پیوستن یک کشور جدید به توافقات ابراهیم خبر داد و تأکید کرد که حل بحران روسیه و اوکراین، گام بعدی مورد توجه آمریکا پس از توقف جنگ در غزه خواهد بود.

فرستاده آمریکا درحالی انتظار دارد حماس به همه‌س موارد توافق عمل کند که رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به گرسنگی دادن و قتل‌عام غزه ادامه می‌دهد.

یکی از کارشناسان امور راهبردی و نظامی با اشاره به نقض مکرر آتش بس غزه از سوی اشغالگران، بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی را ناشی از پایبندی مقاومت به آتش بس دانست. رژیم اسرائیل تاکنون ۱۱۹ بار آتش بس را نقض کرده و رعایت آن توسط حماس نتانیاهو را در بن‌بست سیاسی قرار داده است.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه
