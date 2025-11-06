باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی در مراسم آغاز عملیات اجرایی کشتارگاه صنعتی دام در میاندوآب با تأکید بر ضرورت تغییر نگرشها و جلب مشارکت مردمی در مسیر توسعه گفت: اگر نگاهها به ظرفیتهای بومی تغییر کند و مردم در کنار دولت قرار گیرند، آذربایجانغربی بهویژه شهرستان میاندوآب میتواند به الگویی موفق از سرمایهگذاری و توسعه در کشور تبدیل شود.
رضا رحمانی، با اشاره به شعار سال با عنوان سرمایهگذاری برای تولید، اظهار کرد: امروز باید همه ظرفیتها را برای رونق تولید و پشتیبانی از سرمایهگذاران بهکار گیریم. با شناخت دقیق فرصتهای موجود در شهرستانهایی، چون میاندوآب، مسیر توسعه و اشتغال پایدار هموار خواهد شد.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز میاندوآب از نظر ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی و صنعتی افزود: این شهرستان با برخورداری از منابع غنی دامی، زیرساختهای لجستیکی مناسب و نیروی انسانی توانمند، بستری ارزشمند برای ایجاد واحدهای صنعتی از جمله کشتارگاههای مدرن فراهم کرده است.
مقام ارشد اجرایی استان ایی استان توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی را از اولویتهای مهم استان دانست و تصریح کرد: اجرای چنین پروژههایی حلقههای زنجیره تولید را تکمیل کرده و ارزش افزوده بخش دامپروری را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با تأکید بر حمایت جدی از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته گفت: مدیریت ارشد استان با تسهیل صدور مجوزها و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، درصدد ایجاد زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار است.
رحمانی با اشاره به روند روبهرشد استان خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی در مسیر اوجگیری قرار دارد و با همکاری مردم، خیرین و بخش خصوصی میتوان آیندهای روشن برای میاندوآب و سراسر استان رقم زد.
وی با بیان اینکه صندوقهای توسعه نیز برای توسعه استان آذربایجان غربی ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص دادهاند، از ارتقای شاخص های توسعه در استان خبر داد و افزود: بر اساس آمار درآمدهای سرانه با سه پله ارتقا از پله ۲۹ به پله ۲۶ ارتقا پیدا کرده است.
استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: هیچ دلیلی ندارد برای استان آذربایجان غربی و شهرهای آن که از ظرفیتهای بالای تولیدی و سرمایه گذاری برخوردارند از عنوان محروم استفاده شود.
کشتارگاه صنعتی دام در میاندوآب که امروز عملیات اجرایی آن با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد، با هدف توسعه زیرساختهای فرآوری و تأمین گوشت قرمز استان اجرا می شود و میزان سرمایهگذاری مورد نیاز این پروژه چهار هزار میلیارد ریال بوده و با بهرهبرداری از آن، برای ۱۱۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
در این واحد صنعتی، سالانه ۱۵ هزار تن گوشت گاو تازه و بستهبندیشده، ۱۵ هزار تن گوشت گوسفند تازه بستهبندیشده، ۱۵ هزار تن گوشت گوسفند منجمد و ۱۵ هزار تن گوشت گاو منجمد بستهبندیشده تولید و روانه بازار مصرف خواهد شد.