باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی شامگاه پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، اظهار کرد: استاندار کردستان سهم این استان از اقتصاد ملی را اندک اعلام کرد و گفت: منابع بانکی کردستان محدود است و تنها ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور را در اختیار داریم، در حالی که نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: استان فرهنگی کردستان، سرزمین عالمان، ادیبان، اندیشمندان و نام‌آورانی است که در طول تاریخ منشأ خدمات ارزشمند به هم‌وطنان بوده و در سخت‌ترین شرایط، علی‌رغم مشکلات معیشتی و اقتصادی، مرزبانان شایسته‌ای برای کشور عزیزمان ایران بوده‌اند. بیش از پنج‌هزار و ۵۰۰ شهید استان، سندی بر این وفاداری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مطالبات توسعه استان، درصد مساحت کردستان از کل کشور را ۱.۸ درصد عنوان کرد و افزود:

برخورداری از ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر دو کریدور اصلی و بین‌المللی شرق به غرب و شمال به جنوب، و وجود دو مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند، از جمله ظرفیت‌های مهم این استان است.

استاندار کردستان پتانسیل گردشگری استان را ویژه برشمرد و گفت: کردستان با دارا بودن ۴۹۴ جاذبه گردشگری در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، از استان‌های مستعد در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کردستان پنجمین استان کشور از نظر ذخایر معدنی است، افزود: این استان به‌لحاظ برخورداری از ذخایر غنی و متنوع معدنی، یکی از قطب‌های معدنی کشور به شمار می‌رود و بیش از ۵۰ درصد طلای کشور در کردستان تولید می‌شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان تصریح کرد: کردستان نزدیک‌ترین استان مرزی به پایتخت است. با وجود خدمات ارزشمند نظام از ابتدای انقلاب تاکنون، همچنان چالش‌ها و موانع متعددی در حوزه اقتصادی این استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی، با وجود دارا بودن دو درصد از جمعیت کشور، کردستان شش درصد روان‌آب‌های کشور را در اختیار دارد، اما تنها از ۲۲ درصد این منابع استفاده می‌شود.

به گفته استاندار کردستان، اراضی حاصل‌خیزی در استان وجود دارد که متأسفانه ۸۸ درصد آن دیم و تنها ۱۲ درصد آبی است. با این حال، کردستان در تولید گندم رتبه دوم و در تولید گندم دیم رتبه نخست کشور را دارد.

زره‌تن لهونی تصریح کرد: درآمد سرانه مردم کردستان از میانگین کشوری کمتر است.

وی نبود مدیریت منابع آب در اختیار استان، خام‌فروشی منابع معدنی و محصولات کشاورزی، انتقال ارزش افزوده منابع و محصولات استان به دیگر مناطق، نبود زنجیره ارزش محصولات در داخل استان، سهم پایین صنعت از اقتصاد، کمبود زمین صنعتی و وجود سکونتگاه‌های غیررسمی را از چالش‌های اصلی استان دانست.

استاندار کردستان یادآور شد: استان کردستان فاقد آزادراه است و در حال حاضر ۳۳۷ کیلومتر بزرگراه و ۷۸۲ کیلومتر راه اصلی دارد.

زره‌تن لهونی شاخص آسفالت راه‌های روستایی را ۷۴ درصد اعلام کرد و گفت: در این زمینه، کردستان ۱۱ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد و از خطرناک‌ترین و پرریسک‌ترین راه‌های کشور برخوردار است.

وی خواستار حمایت ویژه دولت چهاردهم برای تخصیص اعتبار در جهت توسعه راه‌های استان شد.

استاندار کردستان اظهار کرد: در شاخص‌های اقتصادی فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری داریم، اما با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در استان و با حمایت دولت، امیدواریم طی پنج سال آینده به سطح میانگین کشور برسیم.

زره‌تن لهونی ایجاد خط اعتباری ویژه برای شتاب‌دهی به توسعه استان را از مطالبات اصلی سرمایه‌گذاران کردستان عنوان کرد و از رئیس‌جمهور خواست بسته‌های تشویقی ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران در استان اختصاص یابد.

وی همچنین ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیکی را با توجه به موقعیت جغرافیایی استان از خواسته‌های مهم دانست و تأکید کرد که این طرح‌ها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کردستان دارند و با وجود اعلام آمادگی سرمایه‌گذار، نیازمند صدور مجوز هستند.

استاندار کردستان، تسریع در تصویب طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، تکمیل تالار مرکزی سنندج و تخصیص اعتبار برای اجرای زیرساخت‌های پروژه گردشگری قشلاق گریزه را از دیگر مطالبات استان برشمرد.