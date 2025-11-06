باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، امروز پنجشنبه تأکید کرد آنچه رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده، «جنایتی تمامعیار» است؛ نه تنها بر اساس اصول حقوق بینالملل بشردوستانه که هدف قرار دادن غیرنظامیان، ارعاب آنان و وادار کردنشان به آوارگی را جرم میداند، بلکه از نظر سیاسی نیز «جنایتی فجیع و ناپسند» به شمار میآید.
عون گفت: «هر بار که لبنان تمایل خود را به گفتوگوی مسالمتآمیز برای حل اختلافات با اسرائیل نشان داده، این رژیم بر شدت تجاوزات خود علیه حاکمیت لبنان افزوده و با بیاعتنایی آشکار به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، تعهدات خود در چارچوب توافق توقف درگیریها را نقض کرده است.»
او افزود: «حدود یک سال از اجرای آتشبس میگذرد، اما در این مدت اسرائیل هیچ تلاشی برای نشان دادن تمایل به راهحل دیپلماتیک نکرده و آنچه امروز در جنوب لبنان رخ داد، گواه تازهای بر تداوم سیاست تجاوز و تنشافزایی آن است.»
پیشتر در عصر پنجشنبه، جنگندههای رژیم صهیونیستی مجموعهای از حملات هوایی را به روستاهای الطیبه، عیتا الجبل، طیر دبا، زوطر الشرقیه و کفر دونین انجام دادند.
پیش از آن نیز، روستای طورا هدف قرار گرفت که در نتیجه آن، یک نفر شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند. همچنین حومه بلدة العباسیة نیز مورد حمله قرار گرفت.
منبع: المیادین