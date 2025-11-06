سردار رضایی گفت: این مسیر استمرار دارد و در این میان عمیق ترین و موثرترین فتنه ها، جنگ نرم دشمنان است که باورهای دینی را بیش از گذشته هدف قرار داده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار قاسم رضایی شامگاه پنجشنبه در مراسم یاد بود شهدای اقتدار استان زنجان در شهرستان خرمدره، با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی درصدد ترویج انحراف رفتاری در بین نسل جوان هستند، افزود: دشمن خانواده ها را هدف قرار داده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه چنین رفتارهایی در خانواده ها رخنه کرده است گفت: شهدا انتظار دارند، مراقب فتنه های دشمنان به ویژه جنگ نرم دشمن باشیم.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه دشمنان عزت، غیرت، نجابت و عفت را هدف قرار داده است، خاطرنشان کرد: شهدا زمانی رضایت دارند که مسیر شهدا را ادامه دهیم، امروزه جنگ نرم هدف دشمنان است و باید بصیرت و آگاهی لازم داده شود.

وی، با بیان اینکه شهدا از جایگاه برخوردار هستند که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است، گفت: پس از انقلاب اسلامی جایگاه شهید در ایران شکل گرفت و برجسته شد اما قبل انقلاب،شهدای عاشورا و صدر اسلام داشتیم.

سردار رضایی، با تاکید بر اینکه جایگاه شهدا را انقلاب اسلامی هدیه کرد گفت: شهدا دنبال حقیقت هستند و به همین دلیل همواره زنده اند، شهدای انقلاب اسلامی را آنچه از سوی بزرگان تبیین و تفسیر می شود، باید در انقلاب باز تعریف کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: انقلاب سلامی ایران را باید در مسیر عاشورا و قیام سیدالشهدا را در بعثت پیامیر عظیم الشان تعریف کرد.

وی با بیان اینکه امام راحل ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند گفت: یک فقیه سکاندار مسیری شد که امروز در این مسیر قرار گرفته ایم که توفیق بسیار بالایی است.

رضایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آرمان و فقیهی دارد افزود: برگزاری گرامیداشت یاد شهدا در راستای حرکت در مسیر آنان است و باید تداوم یابد.

وی با بیان اینکه شهدا رفتند تا مسیر را برای ما بگشایند اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان فتنه های متعددی را علیه کشورمان تحمیل کردند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمنان از ۲۲ بهمن سال ۵۷ تا کنون فتنه و تفرقه های زیادی را در اقصی نقاط کشور تحمیل کردند که می توان به نمونه هایی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان فتنه هایی را در اقصی نقاط ایران در مقاطع مختلف انجام دادند گفت: مردم ایران و شهدا همواره توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

سردار رضایی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: شهدا، جانبازان و پیشکسوتان و آزادگان مفهوم جنگ را تغییر دادند و دفاع مقدس شکل گرفت.

وی با بیان اینکه شهدای کشورمان فتنه های متعددی را در کشور خنثی کردند اظهار داشت: فتنه های سال ۸۸،۹۶ و ۱۴۰۱ و آخرین آن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بصیرت و وحدت مردم، حرکت در مسیر ولی فقیه و صلابت نیروهای مسلح موجب خنثی سازی توطئه های جنگ ۱۲ روزه شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران چنان به صورت استکبار و رژیم صهیونی سیلی زد که هنوز در لحظه است گفت: دشمنان تصور می کردند در مدت ۴۸ ساعت به اهداف خود در جنگ ۱۲ روزه می رسند اما دیدند نمی توانند با ملت عاشورایی مقابله کنند.

سردار رضایی با بیان اینکه شهدا نیز جان خود را در این جنگ ۱۲ روزه فدا کردند گفت: شهدای امنیت داخلی به ویژه مدافعان حرم در آنسوی مرزها جهاد کردند.

وی با بیان اینکه شهد انتظار دارند،فتنه ها را در عرصه های مختلف بشناسیم و خنثی کنیم گفت: فتنه های سخت جایی در جمهوری اسلامی ندارد، چون فهمیده اند روحیه سیدالشهدا در ایران اسلامی شعله ور است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دشمنان فهمیده اند که ملت ایران شجاعت را از عاشورا فرا گرفته اند گفت: ملت ایران انقلاب را بسترساز ظهور امام دوازدهم می دانند.

سردار رضایی با بیان اینکه وارث انقلابیون هستیم و روحیه انقلابی دائمی است گفت: دشمن به دنبال این است که با گرفتن روحیه انقلابی بگوید انقلاب اسلامی تمام شده است.

