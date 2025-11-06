باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه و مهاجرین سوریه روز پنج‌شنبه ادعا کرد که اخبار منتشرشده توسط برخی رسانه‌های غربی درباره پایگاه‌های آمریکایی در سوریه کاملا نادرست است.

این منبع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سانا افزود: «در مرحله کنونی، شاهد تغییر رویکرد آمریکا به سمت تعامل مستقیم با دولت مرکزی سوریه، حمایت از تلاش‌ها برای وحدت کشور و رد هرگونه دعوت به تقسیم سوریه هستیم.»

او همچنین گفت: «کار بر انتقال شراکت‌ها و تفاهماتی که پیش‌تر به صورت موقتی با نهاد‌های غیررسمی انجام می‌شد، به دمشق منتقل می‌شود و این در چارچوب هماهنگی سیاسی، نظامی و اقتصادی مشترک انجام می‌گیرد.»

این منبع بدون اشاره به حملات روزانه تروریست‌ها و شبه نظامیان به مردم سوریه در مناطق مختلف مانند ساخل سوریه و سویداء ادعا کرد که سوریه در دوران جدید خود با ثبات به سمت تثبیت امنیت و تقویت همکاری‌ها بر اساس حاکمیت ملی و احترام متقابل پیش می‌رود.

پیش‌تر منابع غربی گزارش داده بودند که آمریکا در حال آماده‌سازی برای تاسیس حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا بتواند اجرای یک توافق امنیتی میان سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل که واشنگتن میانجی آن است را تسهیل کند.

منبع: اسپوتنیک