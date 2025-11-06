نمایندگان کوراش کشورمان در بازی‌های همیستگی اسلامی صاحب سه نشان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی اسلامی پیگیری شد. رامین احمدزاده در وزن ۸۱- با نماینده عربستان مبارزه کرد و توانست وی را در کمتر از ۲ دقیقه ضربه فنی کند، او در دومین مبارزه حریف قرقیزستانی را به فاصله کمتر از یک دقیقه شکست داد.

احمدزاده سپس با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و دشوار باخت و در آخرین مبارزه خود به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با پیروزی در این مسابقه به مدال طلا دست یافت.

در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مسابقات کوراش بازی‌های همبستگی اسلامی، مجید وحید بریمانلو پس از کسب دو برد به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و ضربه فنی شد. ک و به نشان نقره رسید. نماینده ازبکستان قهرمان شد کوراش کاران قرقیزستان و عربستان بطور مشترک سوم شدند.

دنیا آقایی ملی پوش کوراش بانوان کشورمان، در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی رسید. نماینده ازبکستان به مدال طلا دست یافت و دو ورزشکار لبنان و تاجیکستان به مدال برنز مشترک رسیدند.

طاهره آذرپیوند نماینده ایران در وزن ۵۷ - در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده پاکستان رفت و در ۱۱ ثانیه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد، اما دومین مسابقه خود را مقابل حریفی از قرقیزستان برگزار کرد و در پایان شکست خورد. او پس از شکست به نماینده قزقیزستان به مصاف ورزشکاری از ازبکستان رفت و در این مسابقه با تساوی ۲-۲ به علت کسب امتیاز آخر به پیروزی رسید.

 

برچسب ها: مسابقات کوراش ، مسابقات کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
ماشین سازی اراک قهرمان لیگ برتر کوراش شد
حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
قرعه‌کشی لیگ برتر کوراش؛ ۹ تیم برای جام می‌جنگند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ورزشکارای ما همه رشته ای میرن جز فوتبال که اصل کاریه
۰
۱
پاسخ دادن
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
آخرین اخبار
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
دومین مدال شنای ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کسب مدال برنز در بخش تیمی
بیانیه باشگاه پرسپولیس؛ مقابل فشار و بی‌عدالتی، سکوت نخواهیم کرد
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
رایو وایکانو ۰-۰ رئال مادرید/ دست و پا زدن شاگردان آلونسو در باتلاق وایکاس
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است