باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه رسمی دولت بریتانیا، The Gazette، شامگاه پنج‌شنبه اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم رسما برادرش، شاهزاده اندرو، را از عنوان سلطنتی «شاهزاده» محروم کرده است.

در بیانیه رسمی آمده است: «پادشاه اعلام می‌کند که اندرو مونت‌باتن-ویندسور دیگر حق استفاده از خطاب رسمی «شاهزاده والا مقام» و عنوان «شاهزاده» را ندارد».

این تصمیم چند ماه پس از آن اتخاذ شد که به دنبال اتهامات مربوط به تعرض جنسی، اندرو در اکتبر اعلام کرد از لقب دوک یورک کناره‌گیری کرده است.

اندرو در سال ۲۰۱۹ متهم شد که با واسطه‌گری «جفری اپستین» با یک دختر نوجوان ۱۷ ساله ارتباط نامشروع داشته‌است. این دختر که «ویرجینیا جوفری» نام داشت، آوریل امسال در سن ۴۱ سالگی خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. روزنامه گاردین اخیرا گزینه‌هایی از خاطرات این زن را منتشر کرده که ابعاد جدیدی از انحرافات شاهزاده انگلیس را برملا می‌کند.

در مارس ۲۰۲۲، رسانه‌ها گزارش دادند که اندرو مبلغی حدود ۱۲ میلیون پوند به جوفری پرداخت و پرونده قضایی علیه او متوقف شد، بدون اینکه اعترافی به جرم داشته باشد.

پیش‌تر، کاخ باکینگهام اعلام کرده بود که اندرو از عناوین افتخاری نظامی و حمایت‌های سلطنتی محروم شده است.

منبع: آر تی