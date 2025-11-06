دونالد ترامپ اعلام کرد به دعوت نخست‌وزیر هند، قصد دارد سال آینده به این کشور سفر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست نارندرا مودی، نخست وزیر هند به این کشور سفر خواهد کرد.

ترامپ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مودی، گفت: «او دوست من است و ما با هم صحبت می‌کنیم و او می‌خواهد که من به آنجا بروم و ما این موضوع را حل خواهیم کرد، من خواهم رفت.»

ترامپ گفت که این سفر «می‌تواند» سال آینده اتفاق بیفتد، اما از ارائه جدول زمانی دقیق برای آن خودداری کرد.

رئیس جمهور آمریکا اوایل امسال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر صادرات هند به آمریکا را وضع کرد تا دهلی نو را برای توقف خرید نفت روسیه تحت فشار قرار دهد. این امر تنش‌ها را بین دو طرف افزایش داد. در هفته‌های اخیر، ترامپ اعلام کرده که مودی متعهد شده است خرید نفت خام از روسیه را کاهش دهد و نسبت به مذاکرات تجاری ابراز خوش‌بینی کرده است. با این حال، مشخص نیست که آیا این گرمی روابط ادامه خواهد داشت یا خیر..

شایان ذکر است که آخرین سفر ترامپ به هند در فوریه ۲۰۲۰ و در طول دوره اول ریاست جمهوری او انجام شد.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نارندرا مودی ، هند
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
انشالله سال آینده را نبینی یک شیرحلال خورده بجهنم بفرستد
