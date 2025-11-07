باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص قانون مبارزه با سفتهبازی و سوداگری که در مجلس تصویب شده است، گفت: ما با دولت، قانون مالیات بر سفتهبازی و سوداگری را تصویب کردیم تا بازارهای غیرمولد را کنترل کنیم و حاشیه سود آنها را از بین ببریم. به این ترتیب، هر فردی که قصد ورود به این بازارها را دارد، باید هزینههایی بپردازد و ورودش هزینهبر باشد تا مردم از این بازارها سیگنال نگیرند و به سمت آنها نروند.
نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: در این زمینه با کمبود قانون مواجه بودیم؛ ازاینرو، قانون مالیات بر سفتهبازی و سوداگری را تصویب کردیم تا با اجرای آن، بتوانیم جلوی دلالیهای کاذب را بگیریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در روز نخست نگارش قانون، متن آن بسیار سختگیرانهتر از نسخه مصوب بود، اضافه کرد: دولت معتقد بود که شاید در ابتدا سنگینی قانون بیش از حد باشد؛ ازاینرو، جهتگیری اجرای قانون و تدوین آن به سمت اقشاری رفت که جابهجاییهای مالی بالاتری دارند.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قانون مبارزه با سفتهبازی و سوداگری در چهار بازار تدوین شده است ازجمله بازار خودرو، بازار ارز و بازار مسکن. در این قانون، هدف آن است که هر فردی که قصد سفتهبازی، دلالی یا انجام خرید و فروشهای مکرر دارد و موجب بینظمی و تنش در بازار میشود، مشمول مالیاتها و عوارض سنگین شود.
پوردهقان تأکید کرد: قانون مبارزه با سفتهبازی و سوداگری باید به گونهای اجرا شود که افراد متوجه شوند ورود به عرصههای دلالی و سفتهبازی برایشان مقرونبهصرفه نیست، اما برای اقشاری که بهصورت طبیعی اقدام به خرید و فروش میکنند مانند فردی که منزلی دارد و قصد فروش آن را دارد معافیتهایی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: برای اجرای هدفمند قانون، بازه زمانی مشخصی تعیین کردهایم بهعنوان نمونه، اگر در طی یک سال معامله انجام شود، یک درصد مالیات در نظر گرفته میشود و برای دو سال، سه سال و پنج سال نیز به همین ترتیب تنظیم شده است. مردم مطمئن باشند افرادی که قصد ورود به فضای خرید و فروشهای سوداگرانه و دلالی را ندارند، هیچ هزینهای پرداخت نخواهند کرد و این قانون تأثیری بر زندگی آنان نخواهد گذاشت.
این نماینده مجلس میگوید هدف ما صرفاً افرادی هستند که با فعالیت خود در این بازارها تنش و ناامنی ایجاد میکنند و امیدواریم دولت با اجرای دقیق و قاطع این قانون، شرایطی فراهم خواهد کرد که بتوانیم سفتهبازی را کنترل کنیم.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص شبهاتی که برای مردم به وجود آمده است ازجمله اینکه آیا تعویض طلا با طلا یا ارز با ارز مشمول مالیات میشود یا خیر؟، گفت: یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی بسیار مطرح شده، این است که معاوضه طلا با طلا یا ارز با ارز نیز مشمول مالیات میشود درحالیکه کارشناسان تأکید دارند چنین نیست. معاوضه درون هر گروه، با رویکرد تبدیل به احسن مثلاً واگذاری طلا و افزودن مبلغی برای دریافت طلای دیگر برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد.
پوردهقان بیان کرد: شاید در نسخه اولیه تدوین قانون، شرایط سنگینتر بود، اما آنچه اکنون به قانون تبدیل شده، شامل افرادی که قصد تبدیل به احسن داراییهای خود را دارند، نمیشود. فضای کلی قانون به گونهای است که تصمیمهای ساده و طبیعی افراد در زندگی روزمره را مشمول مالیات نخواهد کرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: صرفاً افرادی که بهواسطه خرید و فروشهای مکرر در حوزههایی، چون مسکن، خودرو و ارز گردش مالی بالایی دارند، توسط دولت شناسایی خواهند شد و برای آنها مالیاتهای سنگینی وضع میشود. هدف این است که از ایجاد آشفتگی و افزایش قیمتهای غیرواقعی در بازار جلوگیری شود.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند مواردی که در زندگی عادی دارند، هرگز مشمول عوارض یا مالیات نخواهد شد. تمرکز این قانون بر فعالیتهای سوداگرانه کوتاهمدت است و هیچ خللی در زندگی روزمره مردم واقعی ایجاد نخواهد کرد.