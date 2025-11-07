باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خراسان جنوبی، آماده برگزاری رویداد ملی ایران جان + فیلم

این روز‌ها خراسان جنوبی در حال آماده شدن برای برگزاری رویداد ملی ایران جان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خراسان جنوبی پنجمین میزبان رویداد ملی ایران است. این رویداد که از ۱۷ تا ۲۳ آبان برگزار می‌شود، بیانگر مطالبات مردم و ظرفیت‌های این استان خواهد بود.

 

مطالب مرتبط
خراسان جنوبی، آماده برگزاری رویداد ملی ایران جان + فیلم
young journalists club

تلاش رسانه ملی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران + فیلم

خراسان جنوبی، آماده برگزاری رویداد ملی ایران جان + فیلم
young journalists club

آغاز رویداد ملی ایران جان در فارس + فیلم

خراسان جنوبی، آماده برگزاری رویداد ملی ایران جان + فیلم
young journalists club

پیوند بازار‌های تاریخی استان‌های فارس و آذربایجان غربی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۰۳۱

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۳۱۰

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم
۱۰۶۵

عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم
۱۰۴۸

میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم
۸۴۸

فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.