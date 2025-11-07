راز تقویت حافظه در مزه کردن است؛ چرا که فلاوانول‌ها اعصاب چشایی را تحریک کرده و سیگنال مستقیم به مغز می‌فرستند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج یک تحقیق جدید نشان داد که مصرف برخی از مواد غذایی ازجمله شکلات تلخ قبل از مطالعه می‌تواند به حافظه کمک کند.

همه ما شنیده‌ایم که شکلات تلخ برای سلامتی مفید محسوب می‌شود، اما اغلب اوقات، ادعا‌های مربوط به سلامتی، بیشتر شبیه تبلیغی برای فروش تا یافته علمی است. اکنون، نتایج تحقیق جدید دلیل محکمی ارائه کرده تا باور کنیم که فواید بیشتری در این ماده غذایی وجود دارد.

محققان ژاپنی دریافتند، برخی ترکیبات تلخ موجود در غذا‌هایی مانند کاکائو و انواع توت‌ها ممکن است با همگام‌سازی با سیستم زمان‌بندی خود مغز، حافظه را تقویت کنند.  البته موضوع فقط مصرف این ترکیبات نیستند بلکه زمان دقیق پاسخ بدن نیز مهم است.

 زمان‌بندی مصرف شکلات برای حافظه مهم است

در این تحقیق، موش‌هایی که حدود یک ساعت قبل از آزمایش حافظه، فلاوانول‌ها، ترکیبات موجود در شکلات تلخ و انواع توت‌ها را دریافت کرده بودند، به‌طور قابل توجهی بهتر عمل کردند. آنها در تشخیص اشیای جدید ۳۰ درصد دقیق‌تر از موش‌هایی بودند که فقط آب نوشیدند.

محققان با استفاده از تصویربرداری مغز، نکته جالبی را یافتند. سطح ماده نورآدرنالین در موش‌ها پس از مصرف فلاوانول‌ها افزایش یافت. این افزایش در هیپوکامپ (مرکز حافظه مغز) و همچنین در بخش‌هایی از مغز مشاهده شد که با هوشیاری و انگیزه مرتبط هستند. این افزایش حدود یک ساعت طول کشید که دقیقا در طول بازه زمانی حیاتی مغز برای ساخت حافظه است.

نتایج تحقیقات گذشته نشان داد که نورآدرنالین در این مدت، عاملی تعیین‌کننده است و افزایش این ماده می‌تواند حافظه را قوی‌تر کند.

نتایج تحقیق جدید نیز نشان می‌دهد که فلاوانول‌ها به‌طور طبیعی این سیستم را فعال می‌کنند. نکته جالب اینجاست، فلاوانول‌ها حتی به خوبی جذب جریان خون نمی‌شوند.

فلاوانول‌ها چطور این کار را انجام می‌دهند؟

محققان فکر می‌کنند همه چیز به احساسی که فلاوانول‌ها در دهان و روده شما ایجاد می‌کنند، مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد این طعم، اعصاب حسی در سیستم گوارش را تحریک می‌کند که پیام‌ها را به‌طور مستقیم به ساقه مغز می‌فرستند.

نتایج تحقیقات قبلی همین گروه نشان داد، اگر گیرنده‌های حسی که این طعم را دریافت می‌کنند را مسدود کنید، اثرات آن بر مغز را نیز مسدود خواهید کرد.

شکلات ماده غذایی جادویی نیست

قبل از اینکه به سراغ خرید شکلات تلخ بروید، چند نکته وجود دارد که باید بدانید:

اول، به موش‌ها دوز‌هایی قوی‌تر از میان وعده معمولی داده شد و مشخص نیست که آیا مقدار کمی مانند چند تکه شکلات تلخ، همان تاثیر را خواهد داشت یا خیر.

دوم، این تحقیق تاثیرات کوتاه‌مدت یک دوز را بررسی کرد. با گذشت زمان، بدن می‌تواند به سیگنال‌های استرس عادت کند و همان تقویت ممکن است از بین برود.

همچنین این نگرانی وجود دارد که تحریک مداوم سیستم‌های استرس مغز می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و در صورت تکرار زیاد به اضطراب یا مشکلات خواب منجر شود.

طبق گزارش سایت ارث، محققان خاطرنشان کردند که این تحقیق از موش‌های نر بالغ و نمونه‌های کوچک برای برخی از اسکن‌های مغزی استفاده کرده است. نتایج باید در مطالعات بزرگتر تکرار و در نهایت روی انسان آزمایش شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تقویت حافظه ، سیستم عصبی ، سیستم گوارشی
