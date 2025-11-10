دومین گردهمایی «روایت شهر» با هدف تبادل تجربه‌های زیسته دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تقویت گفتمان هویت‌محور در مجموعه فرهنگی ایوان شمس برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت بازنمایی مقاومت فرهنگی و اجتماعی تهران و بررسی روایت‌های شهری در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را برگزار می‌کند. 
 
این گردهمایی که در فضایی صمیمانه و اندیشه‌ورزانه طراحی شده، با حضور جمعی از مربیان عرصه تعلیم و تربیت، نوجوانان فعال رسانه‌ای و کنشگران فضای مجازی، به بازخوانی تجربه‌های زیسته دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مستندسازی تحولات شهری در عرصه آموزش می‌پردازد. 
 
هدف اصلی این رویداد، تقویت گفتمان هویت‌محور و تبادل نظر در زمینه نقش رسانه در انعکاس حقانیت و پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران است. 
 
در این مراسم، سخنرانان و موضوعات آن به شرح زیر خواهد بود: 
 
· طه ناصح، نوجوان فعال در جنگ ۱۲ روزه، با موضوع «جنگی که منتظرش بودیم» به روایتگری می‌پردازد. 
· هادی زینعلی، معلم و پژوهشگر تعلیم و تربیت، در خصوص «نظریه نوجوان پیشران» با مهمانان گفت‌و‌گو خواهد کرد. 
· منصور مصطفی‌زاده، نویسنده و فعال فرهنگی، با موضوع «معمولی‌های قهرمان و قهرمان‌های معمولی» سخنرانی می‌کند. 
· حسین شکیب‌راد، مدیر فرهنگسرای نوجوان، بحث خود را با عنوان «آنجا که تحول رنگ شجاعت گرفت» ارائه خواهد داد. 
· جواد کاظمی، مدیر گروه هنری صدر پلاس، با موضوع «پای کار‌های روز‌های مبادا» صحبت می‌کند. 
· حسین حق‌پناه، فعال حوزه نوجوان، درباره «نوجوان، مرز و هویت ملی» سخن خواهد گفت. 
· پرستو علی عسگرنجاد، نویسنده و فعال فرهنگی، پرسشی با عنوان «جنگ چه چیزی را در نوجوان ایرانی تغییر داد؟» مطرح کرده و به آن پاسخ خواهد داد. 
 
این برنامه با حضور فعالان رسانه‌ای و کنشگران اجتماعی سنین ۱۳ تا ۱۸ سال و همچنین مربیان تعلیم و تربیت این نسل آینده‌ساز با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار می‌شود. 
 
مراسم «روایت شهر» روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه مجموعه فرهنگی و هنری ایوان شمس برگزار خواهد شد.

