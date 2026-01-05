مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به نرخ کنونی دام زنده، قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی درب کشتارگاه ۶۵۰ هزارتومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: درحال حاضر تقاضا برای خرید دام زنده در برخی استان ها کاهش یافته که همین امر منجر به رکود بازار شده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش تولید علوفه در داخل، آینده بازار دام و گوشت قرمز به شرایط تامین نهاده بستگی دارد، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

صدردادرس ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که قیمت ها نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته به طوریکه قیمت هرکیلو بره نر ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزارتومان است‌.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۶۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت گوشت در خرده فروشی ها تابع عوامل مختلفی است که مسئولان امر باید بر سطح بازار نظارت کنند تا سوء استفاده ای در این خصوص رخ ندهد.