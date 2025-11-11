باشگاه خبرنگاران جوان - سعید پاک‌سرشت با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در حوالی جاده‌ی فرودگاه بین‌المللی یزد گفت: صبح امروز در محور فرودگاه، چهار دستگاه خودرو شامل دو خاور یخچال‌دار، یک دستگاه تریلی کفی و یک تانکر سوخت با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در پی شدت حادثه، تانکر سوخت دچار حریق و سپس انفجار شد و نیرو‌های آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد با بیان اینکه در این حادثه یکی از رانندگان دچار سوختگی شد و جان خود را از دست داد، گفت: عملیات اطفا همچنان ادامه دارد و نیرو‌های امدادی تا پایان مهار کامل آتش در محل حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: علت دقیق حادثه پس از بررسی کارشناسان اعلام می‌شود.