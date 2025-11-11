طی چهارده دوره برگزاری مراسم اعطای تندیس ملی فداکاری، تاکنون ۵۹۱ دانشجو، گروه دانشجویی و شخصیت فداکار به جامعه معرفی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری ویژه دانشجویان ایران با گرامی‌داشت یاد شهدای دفاع مقدس و دانشمندان شهید هسته‌ای آغاز به کار کرد. در این مراسم، جمال رحیمیان، دبیر آیین، به تشریح روند شناسایی و انتخاب فداکاران و آمار برگزیدگان امسال پرداخت.

رحیمیان با اشاره به فرآیند انتخاب برگزیدگان فداکار توضیح داد که سه مسیر برای معرفی افراد وجود دارد: خوداظهاری فداکاران که به دلیل روحیه فروتنی و ریاگریزی در میان آنان کمتر رخ می‌دهد، و همچنین معرفی توسط دوستان و همراهان، و معرفی از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه فداکاری و ایثار.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به معرفی دانشجویان و شخصیت‌های فداکار از مردادماه تشکیل شد و کمیته انتخاب پس از بررسی دقیق پرونده‌ها، فهرست نهایی برگزیدگان را مشخص کرد.

دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری خاطرنشان کرد: در این دوره در مجموع ۳۷ برگزیده انتخاب شده‌اند که شامل ۳۳ برگزیده در بخش دانشجویی و ۴ شخصیت فداکار غیر دانشجو است. از میان برگزیدگان دانشجویی نیز ۲۶ فرد و هفت گروه دانشجویی فداکار معرفی شده‌اند.

رحیمیان اظهار کرد: از میان برگزیدگان امسال، ۲۲ دانشجو از دانشگاه‌های دولتی و ۱۱ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی هستند. همچنین ۷ برگزیده از رشته‌های علوم پزشکی و ۳۰ برگزیده از رشته‌های غیرپزشکی انتخاب شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دبیرخانه در دوره‌های گذشته گفت: «در طول چهارده دوره برگزاری این آیین، تاکنون ۵۹۱ برگزیده معرفی شده‌اند که شامل ۴۴۸ دانشجو، ۹۵ گروه دانشجویی و ۴۸ شخصیت فداکار است.»

رحیمیان با قدردانی از همکاری نهاد‌های مختلف تأکید کرد: «این آیین حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای از سازمان‌ها از جمله جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان جوانان هلال احمر، سازمان انتقال خون، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نظام پرستاری و بنیاد ادبیات ایثار و فداکاری است.»

او در پایان از حمایت دانشگاه تهران، مؤسسه اسرا و دیگر نهاد‌های همکار قدردانی کرد و گفت:«افتخار ما این است که طی چهارده دوره توانسته‌ایم بیش از ۵۰۰ دانشجو و شخصیت فداکار را به جامعه معرفی کنیم تا مردم ایران به وجود چنین جوانان ایثارگری افتخار کنند.»

