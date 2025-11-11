وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای انفجار مرگبار در منطقه قلعه سرخ دهلی و انفجار در اسلام آباد را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه‌ای انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه "قلعه سرخ" دهلی‌نو را محکوم کرد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارتخانه، با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و دولت هند، این رویداد را "تأسف‌بار" خواند.

 بر اساس گزارش منابع محلی، این انفجار که ناشی از یک خودروی بمب‌گذاری‌شده بود، دست‌کم هشت کشته و ۲۴ زخمی بر جای گذاشت. شدت انفجار به حدی بود که چندین خودرو دیگر نیز طعمه حریق شدند و شعله‌های آتش تا ساعاتی در منطقه ادامه یافت. 

وزارت امور خارجه طالبان امروز سه شنبه (۲۰ آبان) با انتشار بیانیه‌ای، انفجار در پاکستان و حمله به مرکز آموزشی در منطقه وانه را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت پاکستان ابراز داشت.

این انفجار در محل پرتردد دادگاه منطقه‌ای اسلام‌آباد رخ داد و جان دست‌کم ۱۱ نفر را گرفت و بیش از ۲۰ نفر دیگر را زخمی کرد. 

شاهدان عینی از صدای مهیب انفجار و فرار مردم از محل خبر داده‌اند. 

همچنین چندین خودرو در اطراف محل حادثه دچار خسارت شده‌اند. 

مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند که بررسی نوعیت انفجار و عوامل احتمالی آن در جریان است.

در همین حال، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان نیز این انفجار را «هشداری آشکار» از سوی طالبان افغانستان دانست و گفت: «این انفجار نشان داد که تهدیدهای امنیتی دیگر محدود به مناطق مرزی یا ایالت بلوچستان نیست، بلکه تمام کشور را دربر گرفته است.»

برچسب ها: انفجار در پاکستان ، انفجار در هند ، وزارت خارجه طالبان
خبرهای مرتبط
۲۵ کشته و زخمی در پی انفجار در پاکستان
انفجار در منطقه شلوغ دهلی نو
انفجار در بلوچستان پاکستان ۲ کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گنبد اژدها: چین در حال ایجاد انقلابی در دفاع موشکی جهانی است
تروریستِ دیروز، میهمانِ افتخاریِ امروز کاخ سفید؛ ترامپ، الجولانی را «مرد سرسخت» خواند
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
۳ سناریو پیش روی آینده سیاسی عراق
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
توافق آبی با ترکیه و نادیده گرفتن منافع عراق از نگاه سیاستمداران
ادعای الجولانی: هیچ ارتباطی با حملات یازده سپتامبر نداشتم
آغاز رأی‌گیری در ششمین انتخابات پارلمانی عراق از سال ۲۰۰۶
آخرین اخبار
تاکید عراق بر پایان رای‌گیری راس ساعت تعیین‌شده
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
سرقت از موزه اینبار از موزه ملی سوریه
توافق چارچوب هماهنگی بر تشکیل سریع دولت جدید عراق
کرملین: واشنگتن درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توضیح نداده است
نماینده سازمان ملل: انتخابات عراق جشن دموکراسی است
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
قدردانی رشید از نیرو‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات عراق
نامه انصارالله یمن به حماس مبنی بر توقف حملات به شرط پایبندی اسرائیل به آتش‌بس
مقتدی صدر بار دیگر انتخابات عراق را تحریم کرد
حماس: تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی تبلور سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی است
طاعون ۲۱ میلیون دام در افغانستان را تهدید می‌کند
امارات پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کرد
احداث قرارگاه ثابت اربعین در مرز دوغارون
طرح تأسیس بانک مشترک ایران و افغانستان برای تسهیل مبادلات تجاری
چابهار، مسیر مطمئن ترانزیت برای افغانستان
پاکستان آماده ازسرگیری مذاکرات با طالبان
طرح تقسیم غزه به دو بخش تحت کنترل اسرائیل و حماس در حال شکل‌گیری است
توافق آبی با ترکیه و نادیده گرفتن منافع عراق از نگاه سیاستمداران
اخراج گسترده نیروهای وابسته به احزاب مذهبی در اسرائیل
کشته شدن دو نیروی امنیتی در‌ کرکوک عراق
هشدار ایهود باراک: اسرائیل در آستانه فروپاشی داخلی قرار دارد
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
بحران آب تا سال ۲۰۵۰ زندگی ۵ میلیارد نفر را تهدید می‌کند
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
العامری: روند انتخابات گامی مهم برای ثبات عراق است
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
عراق: هیچ تخلفی در فرآیند رأی‌گیری ۲۰۲۵ رخ نداده است