باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور خارجه طالبان در بیانیهای انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه "قلعه سرخ" دهلینو را محکوم کرد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارتخانه، با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان و دولت هند، این رویداد را "تأسفبار" خواند.
بر اساس گزارش منابع محلی، این انفجار که ناشی از یک خودروی بمبگذاریشده بود، دستکم هشت کشته و ۲۴ زخمی بر جای گذاشت. شدت انفجار به حدی بود که چندین خودرو دیگر نیز طعمه حریق شدند و شعلههای آتش تا ساعاتی در منطقه ادامه یافت.
وزارت امور خارجه طالبان امروز سه شنبه (۲۰ آبان) با انتشار بیانیهای، انفجار در پاکستان و حمله به مرکز آموزشی در منطقه وانه را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت پاکستان ابراز داشت.
این انفجار در محل پرتردد دادگاه منطقهای اسلامآباد رخ داد و جان دستکم ۱۱ نفر را گرفت و بیش از ۲۰ نفر دیگر را زخمی کرد.
شاهدان عینی از صدای مهیب انفجار و فرار مردم از محل خبر دادهاند.
همچنین چندین خودرو در اطراف محل حادثه دچار خسارت شدهاند.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که بررسی نوعیت انفجار و عوامل احتمالی آن در جریان است.
در همین حال، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان نیز این انفجار را «هشداری آشکار» از سوی طالبان افغانستان دانست و گفت: «این انفجار نشان داد که تهدیدهای امنیتی دیگر محدود به مناطق مرزی یا ایالت بلوچستان نیست، بلکه تمام کشور را دربر گرفته است.»