شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تکمیل و تحویل واحدهای پروژه مسکن ملی ماهور در شهر صدرای استان فارس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه مسکن ملی یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است. این طرح با هدف تأمین مسکن برای خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط طراحی شده و در شهر‌های مختلف کشور اجرا می‌شود. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۵ سال است که متقاضیان در پروژه مسکن ملی ماهور در شهرصدرای استان فارس ثبت نام کردند؛ همچنان در انتظار تکمیل و تحویل واحد‌ها هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ما ۵ سال گذشته در پروژه مسکن ملی ماهور در شهرستان صدرا استان فارس ثبت نام کردم. اما مدت یک سال و نیم است که بلاتکلیف هستیم. این در حالی است که این ساختمان‌ها از ایمنی کافی برخوردار نیستند. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.