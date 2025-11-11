شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تکمیل و تحویل واحدهای پروژه مسکن ملی ماهور در شهر صدرای استان فارس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه مسکن ملی یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است. این طرح با هدف تأمین مسکن برای خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط طراحی شده و در شهر‌های مختلف کشور اجرا می‌شود. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۵ سال است که متقاضیان در پروژه مسکن ملی ماهور در شهرصدرای استان فارس ثبت نام کردند؛ همچنان در انتظار تکمیل و تحویل واحد‌ها هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ما ۵ سال گذشته در پروژه مسکن ملی ماهور در شهرستان صدرا استان فارس ثبت نام کردم. اما مدت یک سال و نیم است که بلاتکلیف هستیم. این در حالی است که این ساختمان‌ها از ایمنی کافی برخوردار نیستند. لطفا پیگیری کنید.

 

