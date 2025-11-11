رئیس جنبش صدر اعلام کرد: هر حزب، گروه یا فردی که ادعای حمایت ما را در انتخابات کنونی مطرح کند، دروغگوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقتدی صدر، رئیس جنبش صدر روز سه‌شنبه گفت: «هر کسی که ادعای حمایت ما در انتخابات را داشته باشد، دروغگوست.»

او همچنین تاکید کرد که این جنبش سعی در مختل کردن روند انتخابات نداشته است.

پیام مقتدی صدر پس از پایان زمان رای گیری در عراق

مقتدی صدر در پیامی اعلام کرد: با وجود اینکه به ما دستور تحریم داده بودیم، سعی نکردیم در روند انتخابات مانع ایجاد کنیم، زیرا ما تشنه قدرت نیستیم، بلکه پروژه‌ای برای نجات ملت داریم. بنابراین، مسئولیت کامل بر عهده کسانی خواهد بود که از صدای رأی‌دهندگان بهره‌مند می‌شوند تا عراق را به وضعیت واقعی خود بازگردانند و آن را از مخمصه فعلی، به قول خودشان، نجات دهند؛ از مداخلات خارجی در اینجا و آنجا و محافظت از مردم در برابر سلاح‌های رها شده و محدود کردن آنها به دست نیرو‌های امنیتی از جمله نیرو‌های بسیج مردمی، بدون گروه‌های سرکش و از خطرات خارجی پیرامون میهن بدون تسلیم شدن که با آن حقوق مردم و مجاهدین ضایع می‌شود.

وی افزود: همچنین مسئولیت آنهاست که با جدیت و پشتکار به دنبال کشف فساد، مفسدان و معاملات فاسد باشند. در غیر این صورت، این آخرین ضربه به دموکراسی، در واقع به خود ملت خواهد بود که در معرض خطرات داخلی و خارجی قرار دارد و منجر به از دست رفتن وظایف و حقوق می‌شود. ما در آینده در این مورد ساکت نخواهیم ماند، زیرا ما هنوز خواهان اصلاحات و نجات عراق از ویرانی هستیم. درود بر شما.

پیش از این مقتدی صدر بار دیگر از مردم عراق خواسته بود تا انتخابات را تحریم کنند و به شعار مرجعیت دینی «تجربه‌شده را دوباره امتحان نکنید» اشاره کرد.

صدر در بیانیه‌ای نوشت: «من از گروهی که به وطن اعتقادی ندارند و به اصلاح اعتقادی ندارند و با آن مخالفند، کناره‌گیری کرده‌ام.»

او افزود: «آزموده را دوباره آزمودن خطاست» و بیانیه خود را با عبارت «تحریم‌کنندگان فساد و تبعیت» به پایان رساند.

صبح امروز، سه‌شنبه، رأی‌گیری عمومی برای ششمین دوره پارلمانی عراق آغاز شد، بخشی از تجربه دمکراتیک در روند سیاسی عراق که پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: انتخابات عراق ، مقتدی صدر
خبرهای مرتبط
قدردانی نخست وزیر عراق از رای‌دهندگان
ناظران بین‌المللی:
مشارکت بالای رأی‌دهندگان در حومه بغداد و سایر استان‌ها
مراکز رأی‌گیری در سراسر عراق بسته شدند
اتحادیه عرب: هدف ما نظارت بی‌طرفانه بر انتخابات عراق است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گنبد اژدها: چین در حال ایجاد انقلابی در دفاع موشکی جهانی است
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
تروریستِ دیروز، میهمانِ افتخاریِ امروز کاخ سفید؛ ترامپ، الجولانی را «مرد سرسخت» خواند
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
۳ سناریو پیش روی آینده سیاسی عراق
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
آخرین اخبار
قدردانی نخست وزیر عراق از رای‌دهندگان
ناو هواپیمابر آمریکا وارد منطقه آمریکای لاتین می‌شود
مقتدی صدر: هر کسی که ادعای حمایت ما در انتخابات را داشته باشد، دروغگوست
مراکز رأی‌گیری در سراسر عراق بسته شدند
آمریکا قصد دارد پایگاه نظامی ۵۰۰ میلیون دلاری در نزدیکی غزه ایجاد کند
یونیسف: اسرائیل مانع از ورود اقلام ضروری برای واکسیناسیون کودکان غزه می‌شود
مشارکت بالای رأی‌دهندگان در حومه بغداد و سایر استان‌ها
دیپلماسی منطقه ای محور تماس تلفنی وزرای خارجه طالبان و قزاقستان
اتحادیه عرب: هدف ما نظارت بی‌طرفانه بر انتخابات عراق است
دیدار استاندار طالبان در فراه با استاندار خراسان جنوبی؛ بر توسعه روابط اقتصادی تاکید شد
سقوط هواپیمای باری نظامی ترکیه
طالبان انفجار دهلی و اسلام آباد را محکوم کرد
تاکید عراق بر پایان رای‌گیری راس ساعت تعیین‌شده
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
سرقت از موزه اینبار از موزه ملی سوریه
توافق چارچوب هماهنگی بر تشکیل سریع دولت جدید عراق
کرملین: واشنگتن درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توضیح نداده است
نماینده سازمان ملل: انتخابات عراق جشن دموکراسی است
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
قدردانی رشید از نیرو‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات عراق
نامه انصارالله یمن به حماس مبنی بر توقف حملات به شرط پایبندی اسرائیل به آتش‌بس
مقتدی صدر بار دیگر انتخابات عراق را تحریم کرد
حماس: تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی تبلور سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی است
طاعون ۲۱ میلیون دام در افغانستان را تهدید می‌کند
امارات پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کرد
احداث قرارگاه ثابت اربعین در مرز دوغارون
طرح تأسیس بانک مشترک ایران و افغانستان برای تسهیل مبادلات تجاری
چابهار، مسیر مطمئن ترانزیت برای افغانستان