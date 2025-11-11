رئیس جنبش صدر اعلام کرد: هر حزب، گروه یا فردی که ادعای حمایت ما را در انتخابات کنونی مطرح کند، دروغگوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقتدی صدر، رئیس جنبش صدر روز سهشنبه گفت: «هر کسی که ادعای حمایت ما در انتخابات را داشته باشد، دروغگوست.»
او همچنین تاکید کرد که این جنبش سعی در مختل کردن روند انتخابات نداشته است.
مقتدی صدر در پیامی اعلام کرد: با وجود اینکه به ما دستور تحریم داده بودیم، سعی نکردیم در روند انتخابات مانع ایجاد کنیم، زیرا ما تشنه قدرت نیستیم، بلکه پروژهای برای نجات ملت داریم. بنابراین، مسئولیت کامل بر عهده کسانی خواهد بود که از صدای رأیدهندگان بهرهمند میشوند تا عراق را به وضعیت واقعی خود بازگردانند و آن را از مخمصه فعلی، به قول خودشان، نجات دهند؛ از مداخلات خارجی در اینجا و آنجا و محافظت از مردم در برابر سلاحهای رها شده و محدود کردن آنها به دست نیروهای امنیتی از جمله نیروهای بسیج مردمی، بدون گروههای سرکش و از خطرات خارجی پیرامون میهن بدون تسلیم شدن که با آن حقوق مردم و مجاهدین ضایع میشود.
وی افزود: همچنین مسئولیت آنهاست که با جدیت و پشتکار به دنبال کشف فساد، مفسدان و معاملات فاسد باشند. در غیر این صورت، این آخرین ضربه به دموکراسی، در واقع به خود ملت خواهد بود که در معرض خطرات داخلی و خارجی قرار دارد و منجر به از دست رفتن وظایف و حقوق میشود. ما در آینده در این مورد ساکت نخواهیم ماند، زیرا ما هنوز خواهان اصلاحات و نجات عراق از ویرانی هستیم. درود بر شما.
پیش از این مقتدی صدر بار دیگر از مردم عراق خواسته بود تا انتخابات را تحریم کنند و به شعار مرجعیت دینی «تجربهشده را دوباره امتحان نکنید» اشاره کرد.
صدر در بیانیهای نوشت: «من از گروهی که به وطن اعتقادی ندارند و به اصلاح اعتقادی ندارند و با آن مخالفند، کنارهگیری کردهام.»
او افزود: «آزموده را دوباره آزمودن خطاست» و بیانیه خود را با عبارت «تحریمکنندگان فساد و تبعیت» به پایان رساند.
صبح امروز، سهشنبه، رأیگیری عمومی برای ششمین دوره پارلمانی عراق آغاز شد، بخشی از تجربه دمکراتیک در روند سیاسی عراق که پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است.
