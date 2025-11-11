باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه آمده است: طی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور شناسایی و بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: رژیم صهیونی به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، سیاست و نقشه‌های خود را به سمت و سوی برهم‌زدن امنیت عمومی برده است تا شاید به خیال خود بتواند شکست مفتضحانه در عرصه نظامی را جبران کند.

سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه خود آورده است: این رژیم در این راستا شبکه‌ای از عناصر فریب خورده و وطن فروش، برای بر هم زدن امنیت کشور در نیمه پایانی پاییز ۱۴۰۴ را ایجاد کرده بود؛ که با عنایات الهی و با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه اعضای این شبکه، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: این عملیات به صورت هماهنگ در تعدادی از استان‌ها انجام شده و طی آن سلول‌های مرتبط با رژیم صهیونی که به دنبال اقدامات مخل امنیت بودند، زیر ضربه قرار گرفتند.

گزارشات و اطلاعات تکمیلی پیرامون این شبکه متعاقبا به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

منبع: سپاه نیوز