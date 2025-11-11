سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی و انهدام یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه آمده است: طی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در داخل کشور شناسایی و بعد از چند دوره رصد، اشراف و سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: رژیم صهیونی به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، سیاست و نقشه‌های خود را به سمت و سوی برهم‌زدن امنیت عمومی برده است تا شاید به خیال خود بتواند شکست مفتضحانه در عرصه نظامی را جبران کند.

سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه خود آورده است: این رژیم در این راستا شبکه‌ای از عناصر فریب خورده و وطن فروش، برای بر هم زدن امنیت کشور در نیمه پایانی پاییز ۱۴۰۴ را ایجاد کرده بود؛ که با عنایات الهی و با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه اعضای این شبکه، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: این عملیات به صورت هماهنگ در تعدادی از استان‌ها انجام شده و طی آن سلول‌های مرتبط با رژیم صهیونی که به دنبال اقدامات مخل امنیت بودند، زیر ضربه قرار گرفتند.

گزارشات و اطلاعات تکمیلی پیرامون این شبکه متعاقبا به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سازمان اطلاعات سپاه ، ضد امنیتی ، آمریکا ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
طوفان الاقصی مدیریت جنگ را از دست دشمن خارج کرد
سردار خادمی: حتماً دشمن را سرجایش خواهیم نشاند
دیدار حجت‌الاسلام گلپایگانی و سرلشکر موسوی با خانواده‌های شهدای اقتدار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرزین: فقط ۵ بانک تراز منفی دارند
همدردی رهبر انقلاب اسلامی با خانواده مرحوم صابر کاظمی
عامل تورم دولت و مجلس هستند/ کمک کنید بودجه را بدون کسری بنویسیم
واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور به شایعات درباره تغییر قیمت بنزین
خطیب‌زاده: آمریکا از طریق طرف‌های سوم پیام‌های متناقضی درباره مذاکرات هسته‌ای می‌فرستد
«چرایی آشتی ناپذیری ایران و آمریکا» از نظر معاون سیاسی سپاه
پزشکیان: استفاده از ظرفیت نخبگان، از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب است
واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین باعث کم شدن پول نان، دارو و بنیه دفاعی می‌شود
قالیباف: نباید از موضع اپوزیسیون سخن بگوییم/ برنامه هفتم میثاق ملی ما است
دریادار سیاری: با تکیه به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیاز‌های خود را تأمین می‌کنیم
آخرین اخبار
سازمان اطلاعات سپاه: شبکه ضدامنیتی آمریکایی اسرائیلی، متلاشی شد
بیانیه نظارتی مجلس در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزیر امور خارجه
پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع حادثه انفجار در دهلی‌نو
مجمع تشخیص «اصلاح قانون بانک مرکزی» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست
ولایتی: همکاری‌های ایران و چین الگوی موثری از تعامل سازنده است
قالیباف: نباید از موضع اپوزیسیون سخن بگوییم/ برنامه هفتم میثاق ملی ما است
عامل تورم دولت و مجلس هستند/ کمک کنید بودجه را بدون کسری بنویسیم
پزشکیان: استفاده از ظرفیت نخبگان، از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب است
فقط یک برنامه تکلیفی از برنامه هفتم در وزارت ارشاد باقی مانده است
۷۶ درصد برنامه‌ها در سال اول برنامه هفتم در وزارت علوم اجرایی شده است
دستور پزشکیان برای دلجویی از خانواده جوان اهوازی و برخورد قاطع با خاطیان
همدردی رهبر انقلاب اسلامی با خانواده مرحوم صابر کاظمی
دریادار سیاری: با تکیه به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیاز‌های خود را تأمین می‌کنیم
حضور پزشکیان در جلسه بررسی اجرای برنامه هفتم در مجلس
ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال اول اجرای برنامه هفتم
ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات تأمین شده است
فقظ ۲۰ تکلیف نیمه‌تمام از ۱۱۰ تکالیف اقدامی باقی مانده است
صلح واقعی با توازن میان قدرت سخت و نرم ایجاد می‌شود 
آغاز جلسه علنی بعدازظهر مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم با حضور وزرا
مجلس از هیچ تصمیم شتاب‌زده‌ای درباره قیمت بنزین حمایت نمی‌کند
بازبینی شاخص‌های عدالت جنسیتی متناسب با تحولات اجتماعی
خطیب‌زاده: آمریکا از طریق طرف‌های سوم پیام‌های متناقضی درباره مذاکرات هسته‌ای می‌فرستد
رایزنی سفیران ایران و روسیه در عراق در مورد آخرین تحولات منطقه
فرزین: فقط ۵ بانک تراز منفی دارند
تعریف ۱۵۰ پروژه در وزارت اقتصاد برای رفع موانع تحقق رشد ۸ درصدی
«چرایی آشتی ناپذیری ایران و آمریکا» از نظر معاون سیاسی سپاه
کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است
واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین باعث کم شدن پول نان، دارو و بنیه دفاعی می‌شود
اگر رشد ۸ درصد اقتصادی نداشته باشیم مشکلی حل نمی‌شود