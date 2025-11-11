دو حادثه رانندگی عصر امروز در بندرخمیر و میناب جان جان ۳ تن را گرفت. در حادثه های دیگر 6 تن دیگر جان باختند
بخشدار کهورستان شهرستان بندر خمیر در خصوص حادثه عصر امروز در کهورستان گفت: در تصادف ظهر امروز پراید با یک تانکر نفتکش دو تن جان باختند.
فائزه نیرومند افزود: این تصادف در محور کهورستان به لار در محدوده روستای شیب روان رخ داد.
همچنین امروز در تصادف یک خودرو سوخت بر در شهرستان میناب نیز یک فوتی برجای گذاشت.
رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان میناب گفت: این حادثه در محدوده شهر زهوکی شهرستان میناب رخ داد که در آن راننده خودرو سوخت بر جان باخت.
سرهنگ جرینی افزود: علت حادثه سرعت بالا و عدم کنترل ماشین سوخت بر بوده است.
در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر حوادث رانندگی ۶ تن در هرمزگان جان خود را از دست دادهاند.