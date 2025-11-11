باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان اظهار داشت که «آمریکا از طریق اسرائیل به دنبال از بین بردن قابلیتهای مقاومت لبنان و مسلح کردن ارتش برای مقابله با حزبالله است» و تأکید کرد که هدف از این روند «از بین بردن قدرت و قابلیتهای نظامی در سراسر لبنان است تا اسرائیل مهار نشود.»
شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت «روز شهید» حزبالله که با شعار «وقتی شهید میشویم، پیروز میشویم» برگزار شد، اظهار داشت که «حزبالله بر اساس اصول جهاد، کرامت، غرور لبنان و حمایت از فلسطین تأسیس شده است» و افزود که «از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، ما در حالت بازدارندگی بودهایم.»
او توضیح داد که «نبرد اول حل و فصل به عنوان مانعی در برابر تهاجم اسرائیل بود که در مرزهای خاصی در جنوب لبنان متوقف شد» و خاطرنشان کرد که «توافقنامه نوامبر شامل بهایی قابل قبول برای مقاومت بود، زیرا شامل استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی میشد.»
وی افزود: «ما با حضور ارتش لبنان در جنوب لیتانی برنده هستیم، زیرا آنها فرزندان ما هستند و ما در این توافق برنده هستیم، زیرا دولت متعهد به انجام نقش خود شده است.»
شیخ نعیم قاسم آمریکا را به «عدم اجرای تعهدات خود از طریق اسرائیل متهم کرد، زیرا لبنان تنها در صورت عقبنشینی اسرائیل، آزادی و کرامت خود را باز خواهد یافت.» وی تأکید کرد که «آمریکا و اسرائیل در آینده لبنان دخالت میکنند و بر ارتش، اقتصاد، سیاست و جایگاه آن تأثیر میگذارند.»
وی گفت: «فشار بر دولت با هدف گرفتن امتیازات بدون هیچ گونه بازگشت یا تضمینی و از طریق تحریک، در حالی که به اسرائیل آزادی عمل میدهد، اعمال میشود.»
دبیرکل حزب الله ادامه داد: «اسرائیل میخواهد لبنان را کنترل کند و میخواهد آن را حیاط خلوتی برای گسترش شهرکسازیها به عنوان بخشی از اسرائیل بزرگ کند.» وی خاطرنشان کرد: «هر روز بهانه جدیدی از خلع سلاح گرفته تا بازیابی تواناییها و تأمین مالی مطرح میکنند که تأیید میکند مشکل آنها وجود مقاومت است.»
وی خاطرنشان کرد که «یک سال تمام شاهد صدها حمله و تجاوز اسرائیل بودیم» و تأکید کرد که «با کسانی که به اسرائیل خدمت میکنند، از شهروندان خود دفاع نمیکنند و در اعمال فشار برای دستیابی به خواستههای آمریکا و اسرائیل مشارکت دارند، بحث نخواهد کرد.»
شیخ نعیم قاسم پرسید: «چرا دولت طرحی برای بازگرداندن حاکمیت در دستور کار خود قرار نمیدهد و برای آن جدول زمانی تعیین نمیکند؟» او از دولت خواست که «بر اساس حفاظت از شهروندان عمل کند، نه بر اساس گوش دادن و اجرای فرامین آمریکایی.»
او تأکید کرد که «توافق اکتبر منحصراً برای جنوب لبنان است و هیچ مشکلی در مورد امنیت شهرکها وجود ندارد و دولت لبنان مسئول اخراج اسرائیل است» و هشدار داد که «اگر جنوب خونریزی داشته باشد، این خونریزی بر تمام لبنان تأثیر خواهد گذاشت.»
دبیرکل حزب الله تأیید کرد که «پس از اجرای توافق، همه راهها برای گفتگوی داخلی مثبت و مشارکتی مبتنی بر قدرت و استقلال لبنان باز است و هیچ کس دیگری در این مورد حرفی برای گفتن ندارد.» او خاطرنشان کرد که «وضعیت نمیتواند به همین شکل ادامه یابد؛ هر چیزی محدودیتهای خود را دارد و اسرائیلیها به دنبال بهانه نیستند، زیرا وجود ما بهانهای برای آنهاست.»
شیخ نعیم قاسم هشدار داد که «آنچه امروز اتفاق میافتد، یک تهدید وجودی واقعی برای لبنان و مقاومت است» و گفت: «آنها میخواهند ما را نابود کنند و ما با یک تهدید وجودی واقعی روبهرو هستیم. ما حق داریم هر کاری که میتوانیم برای مقابله با این خطر انجام دهیم.»
وی افزود: «ارعاب و فشار، موضع ما را تغییر نخواهد داد. ما از سرزمین، مردم و کرامت خود دفاع خواهیم کرد و آینده نسلهای خود را به متکبران و همدستان آنها واگذار نخواهیم کرد.»
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: «ما کسانی هستیم که مورد حمله قرار میگیریم و از خود دفاع خواهیم کرد. هر قیمتی کمتر از قیمت تسلیم است، زیرا افق پیروزی را میگشاید و ما مطمئن هستیم که پیروز خواهیم شد.»
وی خاطرنشان کرد که مقاومت «به سه اصل راهنما اطمینان دارد: اینکه مقاومت و مردم آن شکستناپذیرند، اینکه ما از طریق پیروزی یا شهادت پیروز خواهیم شد و اینکه اکنون زمان پایداری و ساختن آینده است.»
شیخ نعیم قاسم در پایان بار دیگر تأکید کرد: ما سلاحهای خود را که ما را قادر به دفاع از سرزمین و ملتمان میکند، رها نخواهیم کرد.
منبع: المیادین