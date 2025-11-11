گمرک ایران به مطلب منتشره در خصوص توقف واردات موز و صادرات برخی محصولات کشاورزی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حال حاضر امکان واردات موز و صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب و کشمش بدون وقفه در گمرکات اجرایی فراهم است و در صورت معتبر بودن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ مجوز‌های مقرراتی و قانونی مرتبط و با رعایت تشریفات گمرکی واردات و صادرات محصولات یاد شده بلامانع بوده و در گمرکات اجرایی روزانه انجام می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ آمار‌های گمرک نشان می‌دهد از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون مقدار ۱۱۴ هزار تن موز به ارزش ۷۳ میلیون دلار وارد کشور شده است که فرایند واردات این کالا در گمرکات اجرایی همچنان ادامه دارد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون مقدار ۵۲ هزار تن سیب به ارزش ۳۴ میلیون دلار، ۱۹ هزار تن کشمش به ارزش ۳۶ میلیون دلار و ۴۲ هزار تن کیوی به ارزش ۶۳ میلیون دلار از کشورمان صادر شده است. میزان واردات موز از ابتدای سال جاری تاکنون نیز به ۳۶۹ هزار تن و به ارزش ۲۳۸ میلیون دلار رسیده است.

منبع: روابط عمومی گمرک ایران