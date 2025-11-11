رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی از کشور‌های عضو سازمان ملل خواست تا در اجرای احکام بازداشت معوقه کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) روز سه‌شنبه از کشور‌های عضو سازمان ملل خواست تا به تعهدات خود تحت اساسنامه رم عمل کنند و در اجرای احکام بازداشت معوقه کمک کنند.

قاضی توموکو آکانه با ارائه گزارش سالانه ۲۰۲۵ دادگاه کیفری بین‌المللی به سازمان ملل، به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ۳۳ حکم بازداشت عمومی هنوز اجرا نشده است.

او گفت: "دادگاه قویاً از کشور‌های عضو می‌خواهد که به انجام تعهدات قانونی خود مطابق با تعهدی که هنگام امضای اساسنامه رم داده بودند، ادامه دهند. "

آکانه یکی از دقیق‌ترین تحقیقات دیوان را که از نزدیک زیر نظر گرفته شده است، از جمله احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مربوط به حمله به فلسطین فهرست کرد.

وی گفت: «دیوان به تلاش‌های خود برای افزایش قابلیت‌های ردیابی خود ادامه داده است، اما احکام بازداشت بدون همکاری کشور‌ها قابل اجرا نیستند.»

او گفت: «دیوان بار دیگر از همه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که با همکاری در دستگیری و انتقال افرادی که مشمول احکام بازداشت معوق دیوان کیفری بین‌المللی هستند، به دیوان کمک کنند.»

آکانه با تأکید مجدد بر تعهد دیوان کیفری بین‌المللی به قربانیان، تأکید کرد که قربانیان جنایات گسترده همچنان «در مرکز» رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی هستند و مشارکت آنها را برای مأموریت دیوان ضروری توصیف کرد.

او افزود: «دیوان به قربانیان صدا و فضایی برای بیان داستان‌هایشان و امید به قدردانی از حقیقت و ایجاد مسئولیت می‌دهد.» او گفت: «فراهم کردن امید و حقیقت برای بشریت رنج‌کشیده، در هسته اصلی فلسفه وجودی دیوان قرار دارد.»

او بر کار دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جبران خسارت و عدالت ترمیمی تأکید کرد که نه تنها با هدف ارائه غرامت، بلکه با هدف کمک به بازسازی جوامع ویران‌شده در اثر درگیری نیز انجام می‌شود.

آکانه مجدداً تأکید کرد که علیرغم چالش‌های فزاینده سیاسی و عملیاتی، دیوان کیفری بین‌المللی در مأموریت خود برای حمایت از پاسخگویی و عدالت بین‌المللی ثابت قدم است.

او گفت: «علیرغم همه چالش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی به انجام مأموریت قضایی خود برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد، با استقلال و بی‌طرفی کامل ادامه خواهد داد. با انجام این کار، دیوان امیدوار است سهم خود را در حاکمیت قانون در جامعه بین‌المللی ایفا کند.»

