مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: سه طبیعت گرد گمشده در ارتفاعات درفک رودبار با جستجوی امدادگران این جمعیت سالم پیدا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی سلیمی گفت: سه طبیعت گرد که دیروز در ارتفاعات درفک رودبار گم شده بودند با تلاش امدادگران هلال احمر امروز سالم پیدا شدند.

وی با تشریح جزییات عملیات جستجوی امدادگران برای یافتن گمشدگان بیان کرد: صبح روز گذشته (دوشنبه) موضوع گمشدن سه نفر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان گیلان (EOC) گزارش شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان اضافه کرد: با دریافت خبر گم شدن سه طبیعت گرد، ۲ تیم عملیاتی متشکل از ۶ نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان رودبار به منطقه اعزام شدند و در نهایت ساعاتی پیش گمشدگان را سالم پیدا کردند.

وی بیان کرد: عدم آشنایی کافی با شرایط محیطی و جغرافیایی منطقه و مه‌گرفتگی شدید و کاهش دید افقی، علت اصلی گم شدن آنان بوده است.

