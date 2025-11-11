باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: در پنج روز آینده، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی این مدت، بهویژه در ساعات اولیه روز و با توجه به پایداری و سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
او بیان کرد: همچنین امشب در برخی مناطق شرق و جنوبشرق کشور، افزایش سرعت وزش باد، در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ میدهد.
وی افزود: روز شنبه در ارتفاعات غرب و شمالغرب کشور، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار میرود.
او گفت: امشب آسمان تهران صاف، همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش باد ملایم است.