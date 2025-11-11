باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون روز سهشنبه پس از گفتوگو با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس گفت که فرانسه به تشکیلات خودگردان فلسطین در تدوین قانون اساسی کشور آینده کمک خواهد کرد.
تعدادی از کشورهای بزرگ غربی از جمله فرانسه رسماً در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که ناشی از ناامیدی از اسرائیل به دلیل جنگ ویرانگر آن در غزه و تمایل به ترویج راه حل دو دولتی برای درگیری خاورمیانه بود.
آتشبس میان اسرائیل و حماس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتبر برقرار شد، اما اسرائیل دوباره هرگونه چشمانداز تشکیل کشور فلسطین را رد کرد.
مکرون گفت فرانسه و تشکیلات خودگردان فلسطین، که تحت اشغال نظامی اسرائیل در کرانه باختری، حاکمیت محدودی اعمال میکند، کمیتهای مشترک برای تدوین قانون اساسی جدید فلسطین تشکیل خواهند داد.
او به خبرنگاران گفت: "این کمیته مسئول کار بر روی تمام جنبههای قانونی: قانون اساسی، نهادی و سازمانی خواهد بود. "
مکرون گفت: "این کمیته به کار تدوین قانون اساسی جدید، که پیشنویس آن را عباس به من ارائه کرده است، کمک خواهد کرد و هدف آن نهایی کردن تمام شرایط برای چنین کشور فلسطینی خواهد بود. "
وی افزود که فرانسه ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۶.۶۲ میلیون دلار) کمک بشردوستانه به غزه برای سال ۲۰۲۵ کمک خواهد کرد.
عباس گفت: "ما به فرهنگ گفتوگو و صلح متعهد هستیم و خواهان یک کشور دموکراتیک و غیرمسلح هستیم که به حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت، کثرتگرایی و چرخش قدرت متعهد باشد. "
او گفت که از تلاشهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شرکای جهانیاش برای پایان دادن به جنگ در غزه و آغاز مرحله بعدی به سوی صلح پایدار قدردانی میکند.
اقدام فرانسه، انگلیس، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، آنها را با بیش از ۱۴۰ کشور دیگر که از آرمان فلسطینیها برای تشکیل یک سرزمین مستقل از سرزمینهای اشغالی اسرائیل حمایت میکنند، همسو کرد.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا موج به رسمیت شناختن را محکوم کرد.