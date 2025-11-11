معاون وزیر امور خارجه فیلیپین با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «هررا لیم» معاون وزیر امور خارجه فیلیپین که به منظور شرکت در هشتمین نشست کمیته مشترک مشورتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فیلیپین به تهران سفر کرده است، عصر سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

عراقچی در این دیدار، با اشاره به روابط طولانی و دوستانه ایران - فیلیپین، برگزاری منظم مشورت‌های سیاسی و نیز کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را زمینه‌ساز گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین دانست.

معاون وزیر امور خارجه فیلیپین نیز با ارائه گزارشی از مذاکرات سازنده خود با همتای ایرانی، بر عزم و اراده مقام‌های کشورش برای توسعه و گسترش مناسبات با ایران تاکید کرد.