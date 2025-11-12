باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در مراسم پایان لوله گذاری خط انتقال اب کرمان گفت: امروزیکی از روز‌های بزرگ خداوند برای مردم کرمان است و شاهد اتمام لوله گذاری خط انتقال آب از خلیج فارس به شهر‌های شمالی کرمان هستیم.

وی افزود: این طرح قرار بود تاپایان ۱۴۰۲ به پایان برسد اما به دلیل کمبود اعتبارات ممکن نشد.

استاندار کرمان بیان کرد: پارسال مجریان این طرح وعده اتمام کار را تا پایان سال گذشته و حداکثر تابستان امسال می دادند ، اما وقتی به پروژه ورود کردیم به سبب نداشتن اعتبارات عملا طرح راکدبود.

طالبی اظهار کرد: با جلساتی که با وزیر نیرو در دو نوبت و مجری طرح در شرکت آب نیرو و مکاتبات متعددی با رییس جمهور داشتیم بنا شد بخشی از اعتبارات از استان و بخشی دیگر از وزارت نیرو تأمین شود.

استاندار کرمان گفت: منابع استانی که تامین آن سخت بود، به سبب اولویت منابعی گذاشتیم تا اینکه امروز در پایان عملیات لوله گذاری هستیم.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح تاثیرات بی نظیری در اشتغال و صنعت ومعدن را شاهد خواهیم بود.

استاندار کرمان گفت: معتقدم همین آب موجود را در بحث شرب مدیریت کرد و آب وارد شده که آب گرانی است را در کار‌های توسعه‌ای خرج کرد و ارزش آفرین شوند.

طالبی بیان کرد: وقتی چنین آب گرانی در اختیارماست بهتراست کار‌هایی انجام شود که ارزش افزوده بیشتری ایجادشود و اقتصاد استان رونق بیشتری بگیرد.در ادامه امیدوارم به زودی شاهد رسیدن این آب به منابع آب شهر کرمان باشیم و باعث توسعه شهر کرمان شود و به احیا و رشد تمدن و ارزش آفرینی بیشتر در سطح استان کمک کند.

برای برخی کسری‌ها پروژه‌های خط انتقال دیگر را دنبال کنیم مخصوصا طرح انتقال از سد خرسان که می‌تواند اطمینان بیشتری برای تامین اب استان دهد و انتقال‌های درون استانی که پیشرفت‌هایی داشته‌اند.امیدواریم باران الهی ببارد و حواشی که در اجرای برخی پروژه‌های استان داریم رفع شود.