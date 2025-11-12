باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک ناو هواپیمابر آمریکایی در سواحل آمریکای لاتین مستقر شده است؛ اقدامی که بهعنوان تقویت قابل توجهی برای توان نظامی آمریگا در منطقه و تشدیدی در تنشها با ونزوئلا تلقی میشود.
رسیدن ناو «یو. اس. اس جرالد فورد»، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، در راستای عملیاتی انجام شده که مقامهای آمریکایی پیشتر بهانه آن را مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده بودند، همزمان اعزام جرالد فورد با انجام رزمایشهای دفاعی ارتش ونزوئلا و محکومیت روسیه نسبت به حملات هوایی آمریکا به قایقهایی است که واشنگتن مظنون است برای قاچاق مواد مخدر استفاده میشوند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در بیانیهای ادعا کرد که این استقرار با هدف «اجرای دستور دونالد ترامپ برای برچیدن سازمانهای جنایتکار فراملی و مقابله با تروریسم مواد مخدر» انجام میشود.
این ناو که پیشرفتهترین ناو هواپیمابر ارتش آمریکاست، چهار اسکادران از جنگندهها را در خود جای داده و سه ناوشکن مجهز به موشکهای هدایتشونده آن را همراهی میکنند.
از ماه اوت گذشته، دولت آمریکا نیروهای نظامی گستردهای را در دریای کارائیب مستقر کرده است؛ استقراری که بهطور رسمی بهانه آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده اعلام شده است.
در مقابل، مقامهای ونزوئلا بر این باورند که هدف واقعی این استقرار سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیسجمهور کشور، و تصرف ذخایر نفتی ونزوئلا است.
منبع: النشره