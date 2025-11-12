در حادثه‌ای در محله لینیرسِ پایتخت آرژانتین، قطاری از ریل خارج شد و دست‌کم ۱۹ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دست‌کم ۱۹ نفر در پی خروج یک قطار از ریل در پایتخت آرژانتین، بوئنوس آیرس، زخمی شدند.

مدیر سازمان مدیریت بحران بوئنوس آیرس، آلبرتو کریسنتی به خبرنگاران گفت: ۹ نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و ۱۰ نفر دیگر در محل حادثه خدمات پزشکی دریافت کرده‌اند.

شرکت حمل‌ونقل «ترینس آرخنتینوس» اعلام کرد این حادثه در محله لینیرس در پایتخت رخ داده و در پی آن حرکت قطار‌ها در منطقه به‌طور موقت متوقف شده است.

به گفته این شرکت، دلایل وقوع حادثه هنوز در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات لازم مشخص خواهد شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: حادثه قطار ، ریل قطارها
خروج قطار از ریل در آرژانتین؛ دست‌کم ۱۹ زخمی
شهادت دردناک پزشک غزه زیر شکنجه اسرائیل
