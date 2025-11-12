سرمای شدید به همان اندازه برای گجت‌ها خطرناک است که گرما. وقتی دما به کمتر از منفی ۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد (۱۴ درجه‌ی فارنهایت) می‌رسد، شیمی، الکترونیک و مواد به‌کاررفته در گوشی‌های هوشمند شروع به اختلال می‌کنند. در اینجا به چهار علت اصلی که چرا باید از تلفن‌های همراه هوشمند در برابر هوای سرد محافظت کرد می‌پردازیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهار موردی که هنگام سرد شدن هوا در تلفن‌های همراه هوشمند آسیب می‌بیند شامل کاهش ظرفیت باتری‌ها تا ۴۰درصد و فرسوده‌تر شدن سریع‌تر آنها، تاخیر در صفحه نمایش و حسگر‌های لمسی یا ایجاد اعوجاج در آنها، خوردگی و اتصال کوتاه و شکننده شدن پوشش تلفن همراه و ترک خوردن راحت آن است که در ادامه به علت وقوع چنین مشکلاتی می‌پردازیم و راه حل‌هایی برای پیشگیری از آنها ارائه می‌کنیم.

به نقل از تک‌نیوز، زمانی که هوا سرد می‌شود یکی از اتفاقاتی که برای تلفن‌های هوشمند رخ می‌دهد کاهش ظرفیت باتری است و خاموش شدن تلفن همراه است. باتری‌های لیتیوم-یونی و لیتیوم-پلیمری در سرما عملکرد ضعیفی دارند. حتی در دمای صفر درجه‌ی سانتی‌گراد، واکنش‌های شیمیایی کُند می‌شوند و ظرفیت باتری ۲۰ تا ۴۰ درصد در دمای منفی ۱۵ درجه و پایین‌تر از آن کاهش می‌یابد. علت این است که خروجی جریان به شدت کاهش می‌یابد، که دستگاه آن را به‌عنوان «تخلیه بحرانی» تعبیر می‌کند. ممکن است گوشی با وجود داشتن ۳۰ تا ۵۰ درصد شارژ، خاموش شود. پس از گرم شدن، ظرفیت به طور موقت برمی‌گردد، اما این فرایند باعث فرسودگی سریع‌تر باتری می‌شود.

نکته اینجاست که هرگز نباید در دمای زیر صفر تلفن همراه خود را شارژ کنید، زیرا در چنین شرایطی ممکن است لیتیوم متبلور شود و باعث تورم یا آسیب دائمی به باتری گردد.

صفحه‌نمایش و حسگر لمسی کند یا دچار اختلال می‌شوند

کریستال‌های مایع داخل صفحه‌نمایش در سرما غلیظ می‌شوند و واکنش لمسی کند یا ناپایدار می‌شود؛ حتی ممکن است لمس‌ها اشتباه تشخیص داده شوند یا کلا کار نکنند. در نمایشگر‌های ال‌سی‌دی مدل‌های قدیمی‌تر رنگ‌ها کم‌رمق می‌شوند و نویز‌های تصویری ظاهر می‌شوند.

نمایشگر‌های OLED/AMOLED در برابر سرما مقاومت بهتری دارند، اما در دمای منفی ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد (منفی ۴ فارنهایت) روشنایی کاهش می‌یابد و رنگ مشکی به خاکستری تمایل پیدا می‌کند.

اپل به‌طور رسمی توصیه کرده است که آیفون‌ها نباید در دمای پایین‌تر از ۰ درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده شوند.

میعان، «قاتل خاموش»

تغییر ناگهانی دما، مثل وقتی از هوای منفی ۱۵ درجه‌ی بیرون وارد یک ساختمان گرم می‌شوید، باعث می‌شود رطوبت در داخل دستگاه روی مادربورد، پورت‌ها و زیر صفحه‌نمایش متراکم شود. این اتفاق می‌تواند منجر به مواردی همچون اتصال کوتاه، خوردگی و زنگ‌زدگی اتصالات، اکسید شدن تراشه‌ها، به‌ویژه در پورت‌های USB-C و اسپیکر‌ها شود.

طبق داده‌های مراکز خدماتی، حدود ۳۰ درصد از خرابی‌های زمستانی دستگاه‌ها ناشی از آسیب ناشی از میعان است، حتی با وجود این‌که کاربران می‌گویند گوشی‌شان هیچ‌وقت در آب نیفتاده است.

بدنه شکننده می‌شود

در دمای پایین، پلاستیک، لاستیک و چسب‌های داخلی خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و قاب‌ها ممکن است ترک بخورند، صفحه‌نمایش‌های شیشه‌ای ممکن است با کوچک‌ترین ضربه بشکنند و لایه‌های چسب میان اجزای صفحه‌نمایش ضعیف می‌شوند و حباب یا جداشدگی به وجود می‌آید.

آمار سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در ماه‌های ژانویه و فوریه، مراکز تعمیر گزارش داده‌اند که تعداد صفحه‌نمایش‌های شکسته ۴۰ درصد افزایش یافته است عمدتا به دلیل افتادن گوشی‌ها روی سطوح یخ‌زده، وقتی که دستگاه‌ها «یخ‌زده و شکننده» بوده‌اند.

چگونه از تلفن همراه هوشمند خود در زمستان محافظت کنیم

تلفن همراه خود را همواره در جیب خود نگه دارید تا از گرمای بدن برای گرم ماندن استفاده کند. در فضای باز در هوای سرد بیش از یک تا دو دقیقه از آن استفاده نکنید. پیش از ورود از فضای سرد به محیط گرم تلفن خود را خاموش کنید. از قاب‌های مخصوص استفاده کنید و پس از ورود به محیط گرم بلافاصله تلفن خود را شارژ نکنید.

در نهایت افرادی که از دستگاه‌هایشان محافظت کنند، احتمالا نیازی به پرداخت هزینه تعمیرات در هوای سرد پاییز و زمستان ۲۰۲۵ نخواهند داشت.

منبع: ایسنا

برچسب ها: گوش هوشمند ، سرمای شدید
خبرهای مرتبط
طوفان قطبی در آمریکا؛ میلیون‌ها نفر در وضعیت آماده‌باش قرار گرفتند
سرما هم جلودار مردم غزه نشد + فیلم
تاکید مقام سازمان ملل بر نیاز جدی مردم غزه به سرپناه 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
راهکار افزایش ایمنی بدن در پاییز و زمستان + فیلم
لزوم تولید محتوای چندرسانه‌ای جذابِ آموزش قرآن به دانش‌آموزان
آغاز پویش «من هم تست HIV می‌دهم» از امروز تا ۲۰ آذرماه
مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، نمونه‌ای از فداکاری است
تقدیر از ۳۷ شخصیت فداکار در چهاردهمین آیین اعطای تندیس فداکاری
نسل جدیدی از مگس‌های میوه برای مطالعه ژنتیک و تولید مثل به فضا پرتاب می‌شوند
کاهش حس بویایی در افراد مسن نشانه هشدار اولیه برای یک بیماری جدی 
مرگ سالانه ۵۷ هزار نفر منتسب به آلودگی هوا/ از تولید خودرو‌های بی‌کیفیت دست برداریم
افزایش احتمال وجود حیات در انسلادوس براساس یک کشف علمی
یک فنجان قهوه در روز خطر فیبریلاسیون دهلیزی را کاهش می‌دهد
هونگچی HS6 چینی با یک رکورد جدید، وارد رکورد‌های جهانی گینس شد
توضیح خطوط تاریک روی دامنه‌های مریخ
علائمی ساده که می‌توانند نشان‌دهنده بیماری‌های جدی باشند
شیائومی با تبلت جدید خود، اپل و سامسونگ را به چالش می‌کشد
گام تازه ایران برای گسترش همکاری‌های مخابراتی در جنوب آسیا
اختراع بتن سبز با قابلیت کاشت گیاه؛ انقلابی در سازه‌های زنده شهری+ فیلم
ابتلای ۴۰ درصد جمعیت کشور به دیابت یا پیش‌دیابت
ایران پیشگام فناوری جهانی تولید نخ و پارچه از فلز طلا شد+ فیلم
هشدار نسبت به مصرف ژل‌های تزریقی زیبایی