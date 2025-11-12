گوترش با استقبال از سیر آرام و منظم انتخابات پارلمانی عراق، خواستار حفظ روح صلح و احترام به فرآیند انتخاباتی تا زمان اعلام نتایج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل امروز چهارشنبه به مردم عراق برای برگزاری انتخابات تبریک گفت و بر اهمیت تشکیل دولت بهصورت «مسالمتآمیز و در زمان مناسب» تأکید کرد، دولتی که اراده و آرزوهای مردم عراق را بازتاب دهد.
وبسایت رسمی سازمان ملل اعلام کرد: «دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، برگزاری انتخابات پارلمانی روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر، را به مردم عراق تبریک گفت و همچنین از کمیسیون عالی مستقل انتخابات برای تلاشهایش در تضمین آمادگی و اجرای مؤثر انتخابات تقدیر کرد.»
دبیرکل در بیانیهای که سازمان ملل منتشر کرد، از جریان آرام و منظم انتخابات استقبال کرده و ابراز امیدواری کرد که طرفهای سیاسی مرتبط، روحیه صلح و احترام به فرآیند انتخاباتی را تا زمان اعلام نتایج حفظ کنند.
گوترش بر ضرورت تشکیل دولت بهصورت مسالمتآمیز و در زمان مناسب تأکید کرد و افزود که این دولت باید اراده مردم عراق را منعکس کرده و آرزوهای آنها برای ثبات و توسعه را پاسخ دهد.
او همچنین بار دیگر تعهد سازمان ملل به حمایت از عراق در مسیر تثبیت دستاوردهای دموکراتیک و تحقق آرزوهای همه عراقیها برای آیندهای صلحآمیز و شکوفا را تأکید کرد.
در ادامه، بیانیه اشاره کرد که با نزدیک شدن مأموریت یونامی (ماموریت سازمان ملل در حمایت از عراق) به پایان دوره خود، دبیرکل همچنین از همکاری طولانیمدت این نهاد با سازمانهای انتخاباتی عراق و بیش از دو دهه کمک انتخاباتی یونامی قدردانی کرده است.
منبع: السومریه نیوز