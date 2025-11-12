استاندار گیلان با بیان اینکه مدیریت محله محور مورد توجه قرار گیرد، گفت : طرح پیشرفت محله محور در ۴۰ محله حاشیه نشین استان اجرایی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز در شورای اجتماعی استان گفت: حاشیه نشینی یکی از معضلات جامعه شمرده می شود.‌



استاندار گیلان با بیان اینکه حاشیه نشینی در کشورهای که ثروت جهان را به یغمی بردند نیز وجود دارد، گفت: می توان با شناسایی محلات حاشیه نشین در استان و با مدیریت مسائل مناطق محروم را شناسایی رفع کرد.‌



حق شناس افزود : شکل گیری حاشیه نشینی براثر نا کارآمدی برخی از مسئولان و مدیران بوده است چرا که آمایش سرزمینی در این محلات به درستی انجام نشده است.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه شورای طرح پیشرفت محله محور در استان تشکیل شده است، افزود: در این راستا محلات محروم و حاشیه نشین استان شناسایی شده اند.



وی با تاکید براینکه مدیریت محله محور مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: در این راستا ۴۰ محله حاشیه نشین شناسایی شده و ارکان شورای پیشرفت محله در این محلات با مدیریت و تقسیم بندی فعالیت ها در بین دستگاههایی اجرایی استان انجام می شود .‌



وی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح، اگر فعالیت ها به خود فعالان محلات واگذار شود نتیجه مطلوب تری خواهیم داشت، گفت : در اجرای این طرح هر دستگاههای مسئولیت های مربوطه را داشته و لذا نماینده های هر ۴۰ محله مشخص خواهد شد.



در این نشست مشکلات فاضلاب شهری ، واگذاری زمین ، افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی، عدم وجود درمانگاه و آزمایشگاه و همچنین کنترل آسیب های اجتماعی و فرهنگی و .... در برخی از محلات حاشیه نشین رشت بیان شد.‌

در پایان از تقسیم بندی ها و برنامه های اقدام شبکه مدیریت محله در گیلان رونمایی شد .‌