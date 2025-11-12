معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان از آغاز طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم استان با هدف پایداری تولید و حمایت از کشاورزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح احمدی، از اجرای طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح بهمنظور ارتقا پایداری تولید در اراضی دیم، استفاده بهینه از منابع طبیعی و حمایت از کشاورزان استان اجرا میشود.
احمدی با اشاره به برنامههای اجرایی در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی و کشت تناوبی، توضیح داد: یکی از اهداف اصلی این طرح، ترویج کشت مستقیم و متنوع کردن الگوی کشت محصولات است.
وی افزود: امسال توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه این طرح با استقبال خوب کشاورزان مواجه شده است، بهویژه که شرایط اقلیمی استان کردستان برای گسترش این گیاه مناسب است.
معاون جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در سال جاری حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، بهویژه در شهرستانهای قروه و بیجار، به کشت گیاه کاملینا اختصاص یافته است.
وی همچنین اشاره کرد: یکی از مزایای مهم این کشت، وجود قیمت تضمینی برای خرید دانههای روغنی کاملینا است که توسط کارخانجات فرآوری دانههای روغنی صورت میگیرد و این امر باعث ایجاد انگیزه و اطمینان خاطر بیشتر در کشاورزان برای سرمایهگذاری در این بخش شده است.
احمدی در پایان تصریح کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای پایداری تولید، افزایش بهرهوری منابع و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار میرود و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نیروی انسانی متخصص در استان نقش اساسی در موفقیت این پروژه خواهد داشت.
منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی