معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان از آغاز طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم استان با هدف پایداری تولید و حمایت از کشاورزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح احمدی، از اجرای طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح به‌منظور ارتقا پایداری تولید در اراضی دیم، استفاده بهینه از منابع طبیعی و حمایت از کشاورزان استان اجرا می‌شود.

احمدی با اشاره به برنامه‌های اجرایی در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی و کشت تناوبی، توضیح داد: یکی از اهداف اصلی این طرح، ترویج کشت مستقیم و متنوع کردن الگوی کشت محصولات است.

وی افزود: امسال توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه این طرح با استقبال خوب کشاورزان مواجه شده است، به‌ویژه که شرایط اقلیمی استان کردستان برای گسترش این گیاه مناسب است.

معاون جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در سال جاری حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، به‌ویژه در شهرستان‌های قروه و بیجار، به کشت گیاه کاملینا اختصاص یافته است.

وی همچنین اشاره کرد: یکی از مزایای مهم این کشت، وجود قیمت تضمینی برای خرید دانه‌های روغنی کاملینا است که توسط کارخانجات فرآوری دانه‌های روغنی صورت می‌گیرد و این امر باعث ایجاد انگیزه و اطمینان خاطر بیشتر در کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.

احمدی در پایان تصریح کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای پایداری تولید، افزایش بهره‌وری منابع و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی متخصص در استان نقش اساسی در موفقیت این پروژه خواهد داشت.

منبع:  روابط عمومی جهاد کشاورزی 

برچسب ها: کردستان ، کشت ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری اصولی از اراضی، شرط موفقیت طرح‌های غیرکشاورزی
برداشت طلای سرخ در سطح ۸ هکتار از اراضی زراعی قروه
واریز بیش از ۱۲ هزارمیلیارد ریال به خزانه دولت از محل فروش جایگاه‌های مرزی منطقه کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشدید طرح برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در کردستان
اجرای طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در اراضی دیم کردستان
3 مقام اول و یک مقام دوم حاصل دانش آموزان با نیاز ویژه کردستانی در مسابقات هنر‌های ملی
آخرین اخبار
3 مقام اول و یک مقام دوم حاصل دانش آموزان با نیاز ویژه کردستانی در مسابقات هنر‌های ملی
اجرای طرح توسعه کشت گیاه روغنی کاملینا در اراضی دیم کردستان
تشدید طرح برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در کردستان
بهره‌برداری اصولی از اراضی، شرط موفقیت طرح‌های غیرکشاورزی
بیش از چهار هزار پرونده کیفری در کردستان منجر به سازش شد