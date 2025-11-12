باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در نشستی با جمعی از رایزنان بازرگانی منتخب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت و نقش ویژه توسعه صادرات در رشد و توسعه کشور گفت: بستری را برای تبادل نظرات و تجربیات ایجاد می‌کنیم تا ضمن استفاده از تجربه کشور‌های توسعه یافته پیشران توسعه تجارت باشد و می‌تواند کشور‌ها را به هم وصل کند و موتور محرکه آن بخش خصوصی است.

سرمست با بیان اینکه ما در مرحله اول در سیاست داخلی نیازمند هم افزایی و تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی هستیم و این هم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان دیده می‌شود افزود: در یکسال گذشته استان ما به محل تلاقی مراودات تبدیل شده است و از کمیسیون‌های متعدد مجلس و وزیران مختلف در استان حضور پیدا کرده و با بخش خصوصی دیدار و گفتگو می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما در سیاست خارجی هم شاهد سیاست عمومی نوینی هستیم اظهار داشت: ما نیازمند این هستیم که دیپلماسی اقتصادی استانی با محوریت استانداران و نقش آفرینی آنان به مرحله انجام برسد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: بخش خصوصی دو طرف مرز باید با هم مرتبط شوند و دولت‌ها تسهیل گر و زمینه ساز و بستر ساز باشند، دریای فرصت‌ها در استان وجود دارد و کافی است تا بستر‌های لازم را ایجاد کنیم و شما رایزنان بازرگانی اقدامات بعدی را پیگیری کنید و ما از اقدامات شما حمایت می‌کنیم.

دستیار ویژه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ظرفیت‌های استان آذربایجان شرقی بسیار ارزشمند است و توانسته در توسعه و شکوفایی کشور و توسعه صادرات تاثیر بسزایی داشته باشد افزود: آذربایجان شرقی یکی از بزرگترین و معتبر‌ترین استان‌های ما در حوزه تجارت خارجی کشور است.

وی با بیان اینکه رایزنان ما در حوزه تجارت خارجی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند و در حال حاضر ۲۱ رایزن بازرگانی مستقر در کشور‌هایی که هدف توسعه صادرات ما هستند حضور دارند افزود: برنامه ریزی وسیعی را در حال تدارک داریم تا با بخش خصوصی ارتباط بگیرند و مشکلات تولید کنندگان و ظرفیت‌های استان‌ها را احصاء کنند.

پرنیان مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت: ظرفیت‌های تجاری اقتصادی تبریز و آذربایجان در متون تاریخی به عنوان شهر تجارت و رونق اقتصاد نام برده شده است که نشان از تفکر تجاری تبریز بوده و در کنار آن در صنعت جایگاه ویژه‌ای دارد که ۳هزار طرح در حال اجرا داریم تا به بهره برداری برسد.

وی افزود: تبریز قطب ماشین سازی کشور بوده که از عوامل مهم صنعتی سازی کشور با ظرفیت تولید بیش از ۴۵ هزار دستگاه در سال را دارد در حوزه لوازم خانگی هم ۸۰۰ واحد تولیدی عمده لوازم خانگی کشور را تولید می‌کنند.

ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم گفت: باید در زمینه صادرات از تجربیات کشور‌های موفق استفاده کنیم چرا که روند موجود ما روندی شایسته نیست باید با صادرات برای کشور ارز آوری کنیم تا توسعه اقتصاد و توسعه صادرات هم اتفاق بیفتد.

در این جلسه همچنین ۵ نفر از رایزنان بازرگانی منتخب در زمینه فعالیت خود کشور‌های هدف صادرات گزارشی بیان داشتند.