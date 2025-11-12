فرماندار اردبیل گفت:زمین مورد نیاز برای احداث شهرک صنعتی، کشاورزی وصنفی درشهرستان اردبیل تامین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه کارگروه اقتصادی گفت:یکی از اولویتهای اساسی در شهرستان اردبیل راه اندازی شهرک صنعتی، کشاورزی و صنفی است که زمین مورد نظر این شهرکها تامین شده است.
او افزود: باجدیت پیگیر راه اندازی این سه شهرک هستیم تا گام بزرگی در رونق اقتصادی و اشتغال شهرستان به وجود آید و باراه اندازی این شهرکها روند سرمایه گذاری هم تسهیل میشود.
فرماندار اردبیل بر تکمیل زیر ساختهای لازم در حوزه سرمایه گذاری و اجرای طرحها درشهرستان تاکید کرد وگفت:یکی از این زیرساختها آب است که تکمیل برخی پروژهها را بامشکل مواجه کرده که نیاز است در این زمینه اهتمام ویژه صورت گیرد.
قلندری بیان کرد:کارگروه اشتغال هم درشهرستان ایجاد شده است ونیاز است مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای طرحها، پروژهها و وپیشبرد اهداف توسعه شهرستان همکاری و تعامل همه جانبه بافرمانداران داشته باشند.
او با اشاره به مجوز ۵۵ سرمایه گذاری بی نام درشهرستان اردبیل گفت:در این راستا نیاز است حمایتهای ویژهای برای تکمیل زیرساختها صورت گیرد.