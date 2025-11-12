الجولانی با انتقاد از رویکرد اسرائیل هشدار داد که این رژیم با بهانه جولان، ممکن است در آینده مناطق بیشتری از سوریه را اشغال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه برای مرحله انتقالی و سرکرده تحریرالشام، اعلام کرد که «خلع سلاح در منطقه‌ی واقع در جنوب دمشق دشوارالاجراست»، او اشاره کرد که این اقدام ممکن است درِ بهره‌برداری از آشوب امنیتی جدید را باز کند و مسئولیت حفاظت از آن منطقه را زیر سؤال ببرد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» گفت: «در مورد خلع سلاح یک منطقه کامل صحبت کردن دشوار است، زیرا اگر هرگونه آشوبی رخ دهد، چه‌کسی از آن محافظت خواهد کرد؟ و اگر از این منطقه‌ٔ غیرمسلح به‌عنوان نقطه‌ای برای حمله به اسرائیل استفاده شود، چه‌کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟» او افزود: «در نهایت این خاک سوری است و سوریه باید حق داشته باشد آزادانه با اراضی‌اش برخورد کند.»

الجولانی همچنین به استدلال‌های اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «اسرائیل جولان را به بهانهٔ حمایت از خود اشغال کرد، و امروز با این توجیه شروطی را در جنوب سوریه تحمیل می‌کند؛ و پس از سال‌های بعد شاید مرکز سوریه را به بهانهٔ حفظ جنوب تصرف کند؛ با این منطق ممکن است در نهایت به مونیخ برسد.»

الجولانی گفت: «اسرائیل از تاریخ ۸ دسامبر تاکنون بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه انجام داده است، از جمله بمباران کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع. اما چون ما قصد بازسازی سوریه را داریم، پاسخی به این حملات نداده‌ایم.»

در مورد نقش آمریکا، الجولانی تأکید کرد: «آمریکا در این مذاکرات همراه ماست و بسیاری از طرف‌های بین‌المللی نیز از دیدگاه ما حمایت می‌کنند. امروز دیدیم که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نیز از دیدگاه ما حمایت می‌کند و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رسیدن به راه‌حلی در این زمینه اقدام خواهد کرد.»

نیروی آمریکایی باید بر ادغام نیرو‌های قسد نظارت کند

در خصوص مذاکرات جاری بین دولت دمشق و نیرو‌های سوریه دموکراتیک (قسد) برای ادغام اعضای آنها در ارتش سوریه، الجولانی بر این باور بود که نیرو‌های آمریکایی حاضر در سوریه باید بر فرآیند ادغام نظارت کنند و این اقدام را بهترین راه برای تضمین وحدت کشور و امنیت آن دانست.

او گفت: «سوریه امروز قادر به پذیرش این مسئولیت است. تقسیم شدن سوریه یا حضور هر نیروی نظامی که تحت کنترل دولت نباشد، بهترین زمینه را برای ظهور دوباره داعش فراهم می‌کند.»

به حمایت روسیه نیاز داریم

در خصوص روابط با روسیه، الجولانی تأکید کرد که کشورش منافع استراتژیک مشترکی با روسیه دارد و اشاره کرد که دمشق به حمایت مسکو در شورای امنیت سازمان ملل در چند پرونده مهم نیازمند است.

او گفت: «ما به روسیه نیاز داریم، زیرا عضو دائم شورای امنیت است و لازم است که در برخی مسائل به نفع ما رأی دهد.»

الجولانی افزود: «ما با روسیه منافع استراتژیک مشترک داریم و نمی‌خواهیم آنها را مجبور کنیم که گزینه‌ها یا رویکرد‌های متفاوتی نسبت به سوریه اتخاذ کنند.»

شایان ذکر است که الجولانی چند روزی است در آمریکا حضور دارد و با دونالد ترامپ دیدار کرده و روی تعلیق قانون سزار آمریکا که تحریم‌های شدیدی بر سوریه اعمال می‌کند کار کرده است.

منبع: المیادین