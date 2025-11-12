باشگاه خبرنگاران جوان - اقبال خانی، رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اعلام خبر این موفقیت ارزشمند، اظهار داشت: در بیستمین دوره مسابقات کشوری هنر‌های دستی، تجسمی، فرهنگی و ادبی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه "یادواره شهدای امنیت واقتدار" که توسط سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور و در دبیرخانه استان گلستان برگزار شد، دانش‌آموزان هنرمند و پرتلاش استان کردستان موفق به کسب ۴ مقام کشوری (۳ مقام اول ویک مقام دوم) شدند و برگ زرینی دیگر بر دفتر افتخارات آموزش‌وپرورش استان افزودند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان گفت: در بخش هنر‌های دستی وتجسمی ودر رشته دوخت چرم نگار شریعتی دانش آموز آسیب دیده شنوایی پایه یازدهم مدرسه دخترانه گل‌ها شهرستان سنندج موفق به کسب مقام اول کشوری شد.

وی اضافه کرد: در رشته قالی بافی وگلیم بافی مهشید کلاه زر دانش آموز نیاز ویژه ذهنی پایه هفتم مدرسه سپیده شهرستان بیجار نیز موفق به کسب مقام اول شد.

خانی گفت: همچنین هیوا فرجی دانش آموز نیاز ویژه ذهنی پایه دوازدهم هنرستان شهید رجایی سقز نیز در رشته مشبک موفق به کسب مقام دوم کشوری شد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان در ادامه گفت: در بخش هنر‌های ادبی هم رویا احمدی دانش آموز سندروم داون پایه نهم مدرسه ستاره ۲ شهرستان مریوان مقام اول رشته خاطره نویسی را کسب کرد.

خانی با تأکید براینکه مهارت‌آموزی در افزایش نگرش مثبت و ارتقاء سطح خودباوری دانش‌آموزان با نیاز ویژه تاثیر زیادی دارد، اظهار کرد: توجه به تمام ابعاد وجودی و شخصیتی در فرآیند یاددهی، یادگیری، دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا دانش، ارزش‌ها و نگرش‌های خود را به توانایی‌های بالفعل تبدیل سازند.

وی عنوان کرد: این مسابقات در چهار حوزه اصلی شامل بخش‌های دستی، تجسمی، ادبی، فرهنگی و هنری در دبیرخانه استان گلستان و با داوری بیش از ۵۰۰ اثر ارزشمند از هنرمندان دانش‌آموز برگزار شد.

خانی در پایان کسب این موفقیت ارزشمند را به جامعه معلولان، تمام دست اندرکاران امر و دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه استان تبریک گفت.

منبع: روابط عمومی اداره آموزش وپرورش استثنایی کردستان