مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۶ هزار و ۷۵۰ فرصت شغلی در بخش اصناف استان ایجاد شد که شامل فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر ابدالی گفت: طی مدت یاد شده ۲ هزار و ۷۰۰ پروانه فعالیت‌های صنفی در بخش تولیدی و خدمات فنی و همچنین توزیعی و خدماتی در قم صادر شد که با هشت هزار و صد میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ۶ هزار و ۷۵۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم  افزود: در مجموع پروانه‌های کسب موجود استان در بخش اصناف شامل ۴۳ هزار و ۴۵۷ پروانه کسب است که ۱۶ هزار و ۷۲۱ مورد آن مرتبط با پروانه‌های تولیدی و خدمات فنی و ۲۶ هزار و ۷۳۶ مورد آن برای پروانه‌های توزیعی و خدماتی می‌باشد.

ابدالی با اشاره به این که تلاش می‌کنیم مسائل مرتبط با حوزه اصناف استان طبق برنامه انجام شود، ادامه داد: در همین رابطه از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، پنج نوبت انتخابات صنفی در استان قم برگزار و فرآیند قیمت گذاری برای ۱۷ قلم کالا انجام شد.

گفتنی است اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائر پذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند، و علاوه بر حمایت، کار نظارت و بازرسی بر نحوه فعالیت واحد‌های صنفی در راستای بهبود عملکرد این بخش مهم اقتصادی استان به صورت مستمر انجام می‌شود.

حوزه بازرسی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم طی سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت بسیار تقویت و حجم کنترل و نظارت‌های ستادی و مردمی بر نحوه فعالیت و عملکرد واحد‌های اقتصادی فعال در استان با گسترش قابل توجهی همراه شده‌است.

در همین رابطه یکی از کار‌های خوب انجام شده طی سال‌های اخیر، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مستقیم عموم مردم در فرآیند نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و اقتصادی استان و ارائه گزارش تخلف‌های صورت گرفته به بازرسان برای رسیدگی و تشکیل پرونده‌است.

لازم به ذکر است به منظور نظارت هرچه بیشتر بر نحوه فعالیت اصناف، مسئولان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از عرضه کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

منبع:روابط عمومی صمت قم

