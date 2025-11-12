معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با کاهش شدید ورودی سدها و تداوم خشکسالی در حوزه‌های مختلف استان همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی شهبازی در تشریح وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: سال آبی گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های ثبت‌شده در تاریخ خوزستان بود، ورودی سد‌های استان در این مدت نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تفاوت شدت خشکسالی در حوضه‌های مختلف افزود: از ابتدای مهر تاکنون بارش مؤثری رخ نداده است و فشار خشکسالی همچنان بر ذخایر آبی استان وجود دارد.

شهبازی بیان داشت: از ماه دی سال گذشته برنامه‌های مدیریت خشکسالی با تمرکز بر منابع و مصارف تدوین و وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌طور مشخص تعیین شد و نتیجه این برنامه‌ها در تأمین آب تالاب هورالعظیم و نخیلات شادگان مشهود است.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد: تأمین آب آشامیدنی در همه شهرستان‌ها اولویت نخست است و طرح‌های لازم برای پایداری آن اجرا شده است، همراهی مردم در صرفه‌جویی و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در عبور از شرایط خشکسالی دارد.

وی می‌گوید: جلسات مدیریت مشارکتی منابع آب با حضور کشاورزان برگزار می‌شود و امیدواریم با اجرای دقیق برنامه‌ها و افزایش بهره‌وری این خشکسالی تاریخی نیز پشت سر گذاشته شود.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: سازمان آب و برق خوزستان ، سد های خوزستان
خبرهای مرتبط
از مدیریت منابع آبی در خوزستان تا حفظ حیات چهارپایان
آغاز بهینه سازی پنجمین واحد نیروگاه برق آبی سد دز
کاهش قابل توجه ورودی آب به سد‌های خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی
کاهش ۵۳ درصدی ورودی سدهای خوزستان با تداوم خشکسالی
آخرین اخبار
کاهش ۵۳ درصدی ورودی سدهای خوزستان با تداوم خشکسالی
هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی
استقرار هشت دکل حفاری سنگین در پنج استان برای افزایش تولید گاز