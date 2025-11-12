باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم در سال نخست در حوزه آموزش گفت: حسب دستور رئیس مجلس مبنی براینکه کمیسیونهای مختلف عملکرد دستگاهها و وزارتخانهها را ارزیابی کنند از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان فنی و حرفهای دعوت کردیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: در جلسات تخصصی، گزارشی که توسط ناظرین بر عملکرد اجرای برنامه هفتم ارائه شد راضیکننده نبود و نشان میداد که فاصله چشمگیری از مرحله عمل تا صحبتی که میشود، وجود دارد.
این نماینده مجلس میگوید در فصول ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه هفتم که مربوط به دستگاهها میشود شاخصها و تکالیفی داریم که دستگاهها باید انجام میدادند و آنها را ارائه میکردند که بسیاری از تکالیف مثل نوشتن آییننامهها، تدوین و ارسال به دولت برای تصویب مطرح بوده که ابلاغ خیلی از آنها انجام نشده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در آموزش فنی و حرفهای عقبماندگی جدی داریم، اما در حوزههای وزارتخانههای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آییننامهها آماده شده یعنی در وزارتخانهها با تاخیر زمانی زیاد آماده شده است، اما عمدتا در صف هیئت وزیران و در کمیسیونهای تخصصی مربوطه قرار دارد و عملا آنها ابلاغ و آماده نشده است.
عظیمیراد گفت: برآوردی که در صحن علنی مجلس توسط معاونت نظارت قرائت شد ناظر بر این است که وزارت آموزش و پرورش از ۱۰۰ درصد حدود ۲۲ درصد، وزارت علوم حدود ۲۵ درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود ۲۸ درصد امتیاز میآورد یعنی اگر میانگین این درصدها را در نظر بگیریم عملا میتوان گفت حدود یک چهارم موفقیت برای دستگاههای تخصصی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای اجرای احکام برنامه هفتم در سال اول میتوانیم لحاظ کنیم که عدد بسیار پایین و ضعیفی است و این عملکرد را عملکرد خوبی نمیدانیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: تلاش، خواهش و مطالبهگری ما این است که عزیزان دولت همانطور که رئیسجمهور محترم شعار خود را توجه به برنامه هفتم اعلام کرده، در سال دوم عملکرد بسیار جدیتر و فعالتری باشد و بتوانیم جبران عقبماندگی برنامه در سال اول را در سالهای آتی جبران کنیم و مجلس هم قطعا کمکحال دستگاهها خواهد بود.