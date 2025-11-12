نماینده مجلس می‌گوید حدود یک چهارم موفقیت برای دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در اجرای احکام برنامه هفتم در سال اول می‌توان لحاظ کرد که عملکرد خوبی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم در سال نخست در حوزه آموزش گفت: حسب دستور رئیس مجلس مبنی براینکه کمیسیون‌های مختلف عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را ارزیابی کنند از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان فنی و حرفه‌ای دعوت کردیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: در جلسات تخصصی، گزارشی که توسط ناظرین بر عملکرد اجرای برنامه هفتم ارائه شد  راضی‌کننده نبود و نشان می‌داد که فاصله چشمگیری از مرحله عمل تا صحبتی که می‌شود، وجود دارد.

این نماینده مجلس می‌گوید در فصول ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه هفتم که مربوط به دستگاه‌ها می‌شود شاخص‌ها و تکالیفی داریم که دستگاه‌ها باید انجام می‌دادند و آنها را ارائه می‌کردند که بسیاری از تکالیف مثل نوشتن آیین‌نامه‌ها، تدوین و ارسال به دولت برای تصویب مطرح بوده که ابلاغ خیلی از آنها انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در آموزش فنی و حرفه‌ای عقب‌ماندگی جدی داریم، اما در حوزه‌های وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آیین‌نامه‌ها آماده شده یعنی در وزارتخانه‌ها با تاخیر زمانی زیاد آماده شده است، اما عمدتا در صف هیئت وزیران و در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه قرار دارد و عملا آنها ابلاغ و آماده نشده است.

عظیمی‌راد گفت: برآوردی که در صحن علنی مجلس توسط معاونت نظارت قرائت شد ناظر بر این است که وزارت آموزش و پرورش از ۱۰۰ درصد حدود ۲۲ درصد، وزارت علوم حدود ۲۵ درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود ۲۸ درصد امتیاز می‌آورد یعنی اگر میانگین این درصد‌ها را در نظر بگیریم عملا می‌توان گفت حدود یک چهارم موفقیت برای دستگاه‌های تخصصی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای اجرای احکام برنامه هفتم در سال اول می‌توانیم لحاظ کنیم که عدد بسیار پایین و ضعیفی است و این عملکرد را عملکرد خوبی نمی‌دانیم. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: تلاش، خواهش و مطالبه‌گری ما این است که عزیزان دولت همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم شعار خود را توجه به برنامه هفتم اعلام کرده، در سال دوم عملکرد بسیار جدی‌تر و فعال‌تری باشد و بتوانیم جبران عقب‌ماندگی برنامه در سال اول را در سال‌های آتی جبران کنیم و مجلس هم قطعا کمک‌حال دستگاه‌ها خواهد بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: برنامه هفتم ، وزارت علوم ، آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
عظیمی‌راد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نظام آموزشی به‌دلیل کم‌توجهی به دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است
زنگنه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
عزیزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
توان بیشتری برای تولید ظرفیت‌های قدرت‌ساز در حوزه امنیت ملی وجود دارد/ توقعات غیرقابل اجرا نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
گزارش عراقچی از اهداف و برنامه‌های سفر به همدان
ایران اقدام تروریستی در پاکستان را محکوم کرد
دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با عراقچی
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
آخرین اخبار
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
گزارش عراقچی از اهداف و برنامه‌های سفر به همدان
دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با عراقچی
ایران اقدام تروریستی در پاکستان را محکوم کرد
قالیباف: نظارت موشکافانه و مشفقانه وظیفه مجلس است
لاریجانی: ایران دشمنی ذاتی با غرب ندارد
کمیته ویژه وزارت کشور ابعاد حادثه اهواز را رسیدگی می‌کند
اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران
سفیر جدید غنا رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد
سازمان اطلاعات سپاه: شبکه ضدامنیتی آمریکایی اسرائیلی، متلاشی شد
بیانیه نظارتی مجلس در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزیر امور خارجه
پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع حادثه انفجار در دهلی‌نو
مجمع تشخیص «اصلاح قانون بانک مرکزی» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست
ولایتی: همکاری‌های ایران و چین الگوی موثری از تعامل سازنده است
قالیباف: نباید از موضع اپوزیسیون سخن بگوییم/ برنامه هفتم میثاق ملی ما است
عامل تورم دولت و مجلس هستند/ کمک کنید بودجه را بدون کسری بنویسیم
پزشکیان: استفاده از ظرفیت نخبگان، از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب است
فقط یک برنامه تکلیفی از برنامه هفتم در وزارت ارشاد باقی مانده است
۷۶ درصد برنامه‌ها در سال اول برنامه هفتم در وزارت علوم اجرایی شده است
دستور پزشکیان برای دلجویی از خانواده جوان اهوازی و برخورد قاطع با خاطیان
همدردی رهبر انقلاب اسلامی با خانواده مرحوم صابر کاظمی
دریادار سیاری: با تکیه به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیاز‌های خود را تأمین می‌کنیم
حضور پزشکیان در جلسه بررسی اجرای برنامه هفتم در مجلس
ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال اول اجرای برنامه هفتم
ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات تأمین شده است
فقظ ۲۰ تکلیف نیمه‌تمام از ۱۱۰ تکالیف اقدامی باقی مانده است
صلح واقعی با توازن میان قدرت سخت و نرم ایجاد می‌شود 