باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مدادی گفت: بر اساس هماهنگیهای انجامشده با وزارت آموزش و پرورش، شیوهنامه اجرایی طرح ملی «محیطیار» ذیل برنامه «سفیران سلامت دانشآموزی» از سوی معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شده است.
مدادی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، مقرر شده است یکچهارم از سفیران سلامت مدارس ابتدایی با عنوان «سفیر محیطیار» سازماندهی شوند و آموزشهای تخصصی در حوزه محیطزیست را فرا گیرند.
وی با اشاره به برنامه پنجساله اجرای طرح ملی محیطیار افزود: در سال نخست، حدود ۲۰ درصد از مدارس هر استان بهعنوان مدارس پایلوت انتخاب میشوند، در این مرحله، مراقبان سلامت مدارس که مسئول آموزش دانشآموزان محیطیار هستند، تحت آموزشهای تخصصی کارشناسان و متخصصان محیطزیست قرار میگیرند.
مدادی ادامه داد: از سال دوم، دانشآموزان علاقهمند به مباحث محیطزیستی از سوی مسئولان مدارس بهعنوان «محیطیار» برگزیده میشوند تا با بهرهگیری از آموزشهای مراقبان سلامت، نقش مؤثری در اجرای پروژههای مشارکتی و محیطزیستی مدرسه ایفا کنند.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح ملی «محیطیار» با ارتقای آگاهی دانشآموزان، زمینهساز پرورش نسلی مسئولیتپذیر، آگاه و دغدغهمند در قبال محیطزیست کشور شود.
منبع: روابط عمومی سازمان محیط زیست