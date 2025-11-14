رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده و آسیب گله ها، تولید تخم مرغ کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده های دامی همچنان ادامه دارد، گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده از سامانه بازارگاه و عرضه چندبرابر قیمت در بازار آزاد، گله ها دچار صدمه شدند که این امر منجر به کاهش تولید شده است.

به گفته وی، مرغداران تخم گذار طی یک هفته تا ۱۰ روز اخیر از سامانه بازارگاه موفق به خرید نشدند و شرایط بسیار بدی را پشت سر گذراندند، از این رو ناگریز به خرید با نرخ های بالا از بازار آزاد هستند.

کاشانی ادامه داد: نهاده در سامانه بازارگاه نقدی عرضه نمی شود و عرضه بصورت توافقی است که براین اساس مرغدار باید پشت فاکتور به حساب دوم مبلغی بیشتری بپردازند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه وضعیت تولید تخم مرغ تعریفی ندارد، افزود: برآوردها حاکی از آن است که بدلیل عدم صرفه اقتصادی و کشتار گله ها تولید به رقم یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن سال قبل هم نرسد. گفتنی است با شرایط عدم تامین نهاده، گله ها بیمار هستند.

به گفته وی، اصلاح قیمت با احتساب نهاده با نرخ مصوب از طریق سامانه بازارگاه بوده است، در شرایطی که نهاده با نرخ مصوب نیست، چنین امکانی وجود ندارد که نصف قیمت تمام شده تولید خود را در بازار عرضه کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: صادرات تخم مرغ بصورت محدود در حال انجام بود که طی ۲ تا ۳ روز گذشته به طور کامل متوقف کردیم.

کاشانی شرایط تثبیت بازار را منوط به تامین نهاده دامی دانست و گفت: تازمانیکه تامین نهاده با نرخ مصوب صورت نگیرد، نمی توان  تولیدکننده را وادار کرد که محصول تولیدی را نصف قیمت پرداخت کند و طی ماه های اخیر بارها هشدار نابه سامانی و هرج و مرج بازار را داده ایم.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
راهکار تنظیم بازار تخم مرغ چیست؟
قیمت هرشانه تخم مرغ فله به ۲۵۰ هزارتومان رسید
