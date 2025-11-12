\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0631\u0648\u0632 \u0646\u064f\u0647\u0645 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u06a9\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u060c \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u0627\u0645\u0648\u0627\u062c \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u0633\u0648\u0642 \u062f\u0627\u062f.\n