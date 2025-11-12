باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روز نُهم «جنگ ۱۲ روزه» در سرزمین‌های اشغالی چه گذشت؟ + فیلم

مروری بر آنچه در روز نُهم از جنگ ۱۲ روزه با پاسخ‌های موشکی ایران بر سر رژیم صهیونیستی آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روز نُهم جنگ ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی به راه انداخت، موشک‌های ایرانی اهداف حیاتی رژیم را هدف اصابت قرار دادند. امواج حملاتی که رژیم صهیونیستی را به پیشنهاد آتش بس سوق داد.

