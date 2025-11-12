باشگاه خبرنگاران جوان - سید کامل تقوینژاد امروز -چهارشنبه ۲۱ آبانماه- در حاشیه جلسه هیأت دولت درخصوص سه نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: این موضوع آنگونه که در جامعه مطرح است، انجام نخواهد شد بلکه در برخی سهمیهها از جمله سهمیه خودروهای دولتی تجدید نظر خواهد شد.
وی اظهار کرد: درخصوص زمان و نرخ هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و مباحث کارشناسی در جریان است. بنزین هم با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد.
دبیر هیأت دولت همچنین با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی از طریق تفکر اختیار به استانداران (در استانهای مرزی) در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: با شرایطی که بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت، اقتصاد، بهداشت و راه فراهم میکنند، واردات کالاهای اساسی از طریق گذرگاههای مرزی تسهیل خواهد شد.