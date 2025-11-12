دبیر هیأت دولت گفت: تأمین کالا‌های اساسی از طریق تفکر اختیار به استانداران (در استان‌های مرزی) در دستور کار دولت قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کامل تقوی‌نژاد امروز -چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه- در حاشیه جلسه هیأت دولت درخصوص سه نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: این موضوع آنگونه که در جامعه مطرح است، انجام نخواهد شد بلکه در برخی سهمیه‌ها از جمله سهمیه خودرو‌های دولتی تجدید نظر خواهد شد.

وی اظهار کرد: درخصوص زمان و نرخ هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و مباحث کارشناسی در جریان است. بنزین هم با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد.

دبیر هیأت دولت همچنین با بیان اینکه تأمین کالا‌های اساسی از طریق تفکر اختیار به استانداران (در استان‌های مرزی) در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: با شرایطی که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، بهداشت و راه فراهم می‌کنند، واردات کالا‌های اساسی از طریق گذرگاه‌های مرزی تسهیل خواهد شد.

برچسب ها: دبیر هیات دولت ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
سخنگوی دولت:
رویکرد دولت اینترنت آزاد است/ برای گفتگو بر اساس احترام متقابل آمادگی داریم
عارف: باید زنجیره تأمین و تولید کالاهای اساسی به عهده بخش خصوصی باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
عراقچی: نمره دادن مجلس به وزارتخانه‌ها، تاثیر زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد
عملکرد دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در سال اول اجرای برنامه هفتم خوب نیست
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
بازدید فرمانده کل ارتش از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور
«تهرانی‌مقدم» نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای ایران به توان درون‌زاست
كلید خوردن تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرایی نشدن سیاست‌های جمعیتی
توضیحات قائم‌پناه درباره موضوع تخلیه تهران
آخرین اخبار
تأمین کالا‌های اساسی از طریق استان‌های مرزی در دستور کار است
توضیحات قائم‌پناه درباره موضوع تخلیه تهران
كلید خوردن تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرایی نشدن سیاست‌های جمعیتی
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
عراقچی: نمره دادن مجلس به وزارتخانه‌ها، تاثیر زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد
«تهرانی‌مقدم» نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای ایران به توان درون‌زاست
بازدید فرمانده کل ارتش از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور
عملکرد دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در سال اول اجرای برنامه هفتم خوب نیست
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
گزارش عراقچی از اهداف و برنامه‌های سفر به همدان
دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با عراقچی
ایران اقدام تروریستی در پاکستان را محکوم کرد
قالیباف: نظارت موشکافانه و مشفقانه وظیفه مجلس است
لاریجانی: ایران دشمنی ذاتی با غرب ندارد
کمیته ویژه وزارت کشور ابعاد حادثه اهواز را رسیدگی می‌کند
اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران
سفیر جدید غنا رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد
سازمان اطلاعات سپاه: شبکه ضدامنیتی آمریکایی اسرائیلی، متلاشی شد
بیانیه نظارتی مجلس در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزیر امور خارجه
پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع حادثه انفجار در دهلی‌نو
مجمع تشخیص «اصلاح قانون بانک مرکزی» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست
ولایتی: همکاری‌های ایران و چین الگوی موثری از تعامل سازنده است
قالیباف: نباید از موضع اپوزیسیون سخن بگوییم/ برنامه هفتم میثاق ملی ما است
عامل تورم دولت و مجلس هستند/ کمک کنید بودجه را بدون کسری بنویسیم
پزشکیان: استفاده از ظرفیت نخبگان، از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در مدیریت چالش آب است
فقط یک برنامه تکلیفی از برنامه هفتم در وزارت ارشاد باقی مانده است
۷۶ درصد برنامه‌ها در سال اول برنامه هفتم در وزارت علوم اجرایی شده است